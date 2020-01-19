Выходить досрочно на пенсию белорусы теперь будут по другим правилам 3 19.01.2020, 18:00

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В Беларуси изменили подход к досрочной пенсии.

Белорусам, которые на 1 января 2009 года отработали не меньше половины нужного льготного стажа в особых условиях труда, могут предоставить досрочную льготную пенсию, пишет kp.by. Такое условие прописано в законе «О пенсионном обеспечении» взамен досрочной профессиональной пенсии согласно закону «О профессиональном пенсионном страховании», который подписал Лукашенко. Помимо этого, с 1 января 2021 года определенной категории работников повысят тарифы взносов на профессиональное пенсионное страхование.

Суть изменений разъяснил замминистра труда и соцзащиты Валерий Ковальков:

— По прежним правилам работник, отработавший не менее половины специального стажа, нужного для назначения пенсии, после 1 января 2009 года переходил на профессиональную пенсионную систему и приобретал право только на досрочную либо на дополнительную профессиональную пенсию. При этом утрачивал право на досрочную пенсию по возрасту или за выслугу лет.

Однако за прошедшие с тех пор 10 лет выяснилось, что накопить достаточные фонды для нормальной дополнительной пенсии не получалось. Времени было мало, а взносы в фонды мизерными. В результате работники с большим стажем начали поднимать вопрос о сохранении права на досрочную пенсию по возрасту либо пенсию за выслугу лет.

— Принято решение о том, что работники, отработавшие не менее половины специального стажа, нужного для назначения досрочной пенсии по возрасту или пенсии за выслугу лет, могут остаться в общей пенсионной системе и выйти на пенсию досрочно по Закону «О пенсионном обеспечении». Те же, у кого до 1 января 2009 года специальный стаж оказался небольшим, смогут получать пенсию по правилам профессионального пенсионного страхования.