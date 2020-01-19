Белорусам на удивление: Сколько стоят возрастные авто в США? 7 19.01.2020, 18:20

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Большое влияние на стоимость оказывает пробег.

Сегодня виртуально отправимся туда, откуда в нашу страну постоянно попадают дешевые автомобили, предназначенные именно для экспорта, и посмотрим, почем в США авто родом из 1990-2000-х, продаваемые на местном рынке, пишет для abw.by Владимир Аплевич.

Passat B6

В США цены на VW Passat B6 стартуют с 2500$. В ценовом диапазоне до 4000 долларов можно выбирать из любого года выпуска с различными моторами и типами кузова. Пробег у таких авто от 100.000 до 150.000 миль.

В нашей стране цены на Passat B6 начинаются с 5000$. Как правило, столько просят за машины с обилием ржавчины на кузове или другими нюансами.

Audi A6 C5

За 1500$ можно купить седан Audi A6 C5 с трехлитровым мотором под капотом. Пробег авто 136.000 миль. У машины сгнившее переднее левое крыло и рваный салон.

У нас самые дешевые варианты рестайлингового А6 С5 стоят от 4500$.

Audi A6 C4

В очень скромном количестве представлены Audi A6 предыдущего поколения.

В 2450$ продавец оценил Audi A6 C4 Quattro 1997 года. Под капотом мотор 2.8, заявлен пробег 160.000 миль.

Чуть больше просят за зеленый универсал 1996 года. Двигатель тот же, привод также полный, пробег меньше - 118.000.

В Беларуси средняя цена на такие авто составляет около 4000$.

VW Passat B4

На одном из сайтов за 2950$ продается Passat B4 1997 года выпуска. В объявлении продавец указал, что подобный автомобиль сложно найти. Скорее всего, потому, что у Passat дизельный мотор и механическая коробка передач.

За аналогичные авто в Беларуси просят от 1500 до 3500 долларов.

BMW E36

Цены на "тройку" в кузове E36 в США стартуют с 1000$. С бюджетом 1500-2000 долларов можно рассчитывать на машины в кузове купе и кабриолет.

Красный кабриолет 1994 года с пробегом 140.000 миль оценен в 1995$. Объем двигателя - 2,5 л. На фото видно, что у машины имеется дырка в заднем стекле, салон "разваливается".

За 2600$ можно купить седан 1996 г.в. Внешне автомобиль выглядит идеально. За эти деньги получается машина с пробегом 140.000, мотором 2.8 и богатой комплектацией.

Dodge Caravan / Chrysler Voyager

Американские минивэны-"близнецы" четвертого поколения продаются от 500$. Состояние некоторых из них явно далеко от идеала.

Но в ценовом диапазоне 1500-2500$ есть из чего выбирать. Пробеги у таких машин, как правило, в районе 150.000 миль и выше. Много машин со следами коррозии на порогах и нижней части дверей.

Mercedes W124

Легендарные 124-е Mercedes стоят около 3000-4000$.

В 2995$ оценен автомобиль 1995 года с 3,0-литровым дизелем под капотом. Коробка автоматическая, машина с кондиционером. Пробег 182.000 миль.

Самый доступный 124-й в кузове купе стоит 3995$.

Визуально автомобиль в весьма достойном состоянии. Причиной относительно низкой цены, вероятнее всего, является немалый пробег - почти 275.000 миль.

Тем не менее для автомобиля, проехавшего 440.000 км, состояние салона не вызывает нареканий. В машине также есть климат- и круиз-контроль, ABS.

Кабриолеты стоят от 6000 долларов.

Mercedes-Benz E-class следующего поколения гораздо доступнее: от 1000$ за авто с пробегом около 200.000 миль.

Alfa Romeo 164

В 2014 году, после 20 лет отсутствия на североамериканском рынке, бренд Alfa Romeo вернулся в США. До этого последним автомобилем марки, импортируемым в эту страну, была модель 164. Машина выпускалась до 1997 года, но в Америку поставлялась только до 1995-го.

Тем не менее купить Alfa Romeo 164 в США все еще реально. Правда, из-за того, что поставки прекратились раньше, чем был завершили выпуск автомобилей, большинство 164-х будет дорестайлинговыми.

Самая доступная машина стоит 1995$. Столько просят за авто 1991 года с пробегом 126.000 миль. Остальные авто значительно дороже, от 5000 до 10.000 долларов.

Единственная 164-я после рестайлинга оценена в 9995$ - столько просят за машину 1994 г.в. с бензиновым мотором 3.0 V6. Заявленный пробег - 80.000 миль. Автомобиль выглядит как коллекционный экспонат.

В Беларуси цены на Alfa Romeo 164 значительно ниже, чем в США, - от 500 до 1500$. Правда, по состоянию большинство предложенных вариантов сравнивать не стоит.

Bердикт

Мы не ставили своей целью найти машины для пригона - это бессмысленно. Нам интересно было узнать "как у них".

Цены на автомобили, которые еще не представляют ценности для любителей классических авто, в США ниже, чем в Беларуси. Само собой разумеется, большое влияние на стоимость оказывает пробег.