Названы 10 самых ожидаемых фильмов 2020 года 3 19.01.2020, 18:27

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В список вошли картины о героях, агентах и злодеях.

Журнал nv.ua предлагает познакомиться с самыми ожидаемыми кинорелизами 2020 года.

В список вошли франшизы и сиквелы об уже полюбившихся героях, агентах и злодеях.

1. Хищные птицы (и фантастическая Харли Квинн)

Бюджет: ~$100 млн

Режиссер: Кэти Янь

Супергеройский фильм вселенной DC с Марго Робби (Однажды в Голливуде), одной из самых высокооплачиваемых актрис 2019 года, в главной роли и при участии обладателя Золотого глобуса Юэна Макгрегора (Доктор Сон).

Действие фильма происходит после событий картины Отряд самоубийц, в которой бывшая психиатр Харли Квинн рассталась со своим возлюбленным — Джокером. Суперзлодейка собирает собственную команду, чтобы помериться силами с главным злодеем Готэма — Черной Маской (Юэн Макгрегор). Зажигать вместе с Харли будут Черная Канарейка, Кассандра Кейн, Охотница и детектив полиции Рене Монтойя, у каждой из которых свои счеты с Черной Маской. Скорее всего, фильм станет началом трилогии, сфокусированной на персонаже Харли Квинн.

2. Тихое место 2

Бюджет: нет данных

Режиссер: Джон Красински

Продолжение снятого в 2018 году фильма ужасов, созданного режиссером и сценаристом Джоном Красински, который сам же исполнил главную роль. Тогда лента вошла в список десяти лучших картин 2018 года по версии Национального совета кинокритиков США. Жену главного героя сыграла обладательница Золотого глобуса Эмили Блант, которая в реальной жизни является супругой Красински.

Во втором фильме в касте заявлен обладатель BAFTA Киллиан Мерфи. Мир захватили пришельцы из космоса, уничтожающие всех, кто издает громкие звуки, и поэтому на земле осталось совсем немного живых существ. В первой части героям ценой немалых потерь удалось найти оружие, способное убивать пришельцев. Во второй части семья Эбботов покинет прежний дом и герои столкнутся со всеми ужасами окружающего мира, продолжая при этом соблюдать тишину, чтобы выжить.

3. Мулан

Бюджет: $290 млн

Режиссер: Ники Каро

Приключенческая драма, киноадаптация одноименного мультфильма 1998 года, сюжет которого основан на средневековой китайской поэме о девушке-воине Хуа Мулан. По указу китайского императора каждая семья должна отправить одного человека в армию, чтобы защитить страну от нападения захватчиков с севера.

Старшая дочь из семьи заслуженного воина, маскируясь под мужчину, вступает в ряды армии вместо больного отца. Бесстрашную девушку ждет немало испытаний и слава одного из величайших воинов в истории Китая. Фильм, как ожидается, будет более серьезным, чем мультфильм, по мотивам которого он снят.

4. Не время умирать

Бюджет: ~$250 млн

Режиссер: Кэри Фукунага

25-й фильм о суперагенте Джеймсе Бонде доверили снимать режиссеру сериала Настоящий детектив Кэри Фукунаге. Вместе с ним над сценарием трудились сценарист триллера Ультиматум Борна Скотт Бернс и Фиби Уоллер-Бридж, которая только что получила Золотой глобус за сценарий комедийного сериала Дрянь.

Вопреки различным слухам агента 007, как и в предыдущих четырех фильмах бондианы, сыграет Дэниел Крейг, Леа Сейду вновь станет девушкой Бонда, а двукратный номинант на Оскар Рэйф Файнс — главой Ми-6. В касте также заявлены оскароносные Кристоф Вальц и Рами Малек. На этот раз отошедшего от дел, отдыхающего на Ямайке Бонда привлекут к миссии по спасению похищенного ученого.

5. Черная вдова

Бюджет: нет данных

Режиссер: Кейт Шортланд

25-й фильм вселенной Marvel, который будет посвящен персонажу Черная вдова Наташи Романофф, дебютировавшей в картине Железный человек 2 (2010). Специализирующуюся на рукопашном бое супергероиню на экране воплощает самая высокооплачиваемая актриса 2019 года Скарлетт Йоханссон.

Сценаристы решили сосредоточиться на жизни супергероини в то время, когда она подалась в бега после событий фильма Первый мститель: Противостояние (2016). Ей предстоит встреча с остальными Черными вдовами и другими персонажами из ее прошлого.

6. Чудо-женщина 1984

Бюджет: нет данных

Режиссер: Пэтти Дженкинс

Супергеройский фильм, девятый в Расширенной вселенной DC, продолжит рассказывать о приключениях Чудо-женщины. В этом фильме Галь Гадот будет противостоять бизнесмену Лорду и своей главной антагонистке Гепарде, а также вновь встретится со своим партнером Стивом Тревором (Крис Пайн). Предыдущая картина о Чудо-женщине, выпущенная в 2017 году, имела кассовый успех, собрав $822 млн в мировом прокате. Новый фильм имеет все шансы собрать больше.

7. Лучший стрелок: Мэверик

Бюджет: ~$152 млн

Боевик режиссера Джозефа Косински (Трон: Наследие) с трехкратным обладателем награды Золотой глобус Томом Крузом в главной роли. Фильм станет продолжением картины Лучший стрелок 1986 года о талантливом курсанте-летчике ВМС США Пите Митчелле. Предыдущий фильм получил целых четыре номинации на Оскар и награду за лучшую песню.

События сиквела происходят через 34 года после завершения первой истории. Теперь Митчелл — один из лучших летчиков ВМС, который в качестве инструктора занимается подготовкой выпускников школы Toп Ган к секретной миссии. Там он встречает сына своего погибшего друга, который мечтает стать первоклассным летчиком.

8. Довод

Бюджет: $205 млн

Режиссер: Кристофер Нолан

Шпионский триллер по собственному сценарию Кристофера Нолана — режиссера таких культовых фильмов, как Помни (2000), Начало (2010), Интерстеллар (2014) и Дюнкерк (2017). В общей сложности фильмы Нолана уже заработали свыше $4,7 млрд в прокате и получили 34 номинации на Оскар, десять из которых стали победными.

Новый фильм, который обещает быть не менее успешным, чем предыдущие, расскажет о секретных агентах со способностью путешествовать во времени. Их задача — предотвратить начало третьей мировой войны. В главных ролях — номинант на Золотой глобус Джон Дэвид Вашингтон (Черный клановец), звезда киносаги Сумерки Роберт Паттинсон и открытие года Каннского кинофестиваля 2018 года австралийская актриса Элизабет Дебики.

9. King’s Man: Начало

Бюджет: нет данных

Режиссер: Мэттью Вон

Комедийный боевик, который станет приквелом основанной на комиксах Marvel кинофраншизы о приключениях агентов независимой секретной спецслужбы Kingsman, в рамках которой уже вышли два фильма — Kingsman: Секретная служба (2015) и Kingsman: Золотое кольцо (2017).

События приквела разворачиваются в начале ХХ века. Молодой парень Конрад, сын герцога, становится одним из первых агентов организации. Вместе с другими оперативниками Kingsman под руководством наставника, роль которого досталась Рэйфу Файнсу, он работает над предотвращением Первой мировой войны и спасением миллионов жизней.

10. Дюна

Бюджет: нет данных

Режиссер: Дени Вильнев

Экранизация одного из самых известных научно-фантастических романов ХХ века Дюна, изданного в 1965 году американским фантастом Фрэнком Гербертом. Это уже третья экранизация этой книги после знаменитого фильма Дэвида Линча 1984 года и мини-сериала, выпущенного в 2000-м. На этот раз за историю взялся режиссер высоко оцененных критиками фантастических фильмов Прибытие (2016) и Бегущий по лезвию 2049 (2017) — Дени Вильнев.

Роль наследника дома Атрейдесов, который будет бороться за власть на планете Арракис, досталась самому молодому номинанту на Оскар за главную мужскую роль Тимоти Шаламе (Зови меня своим именем). Среди задействованных в съемках актеров также лауреат премии Золотой глобус Стеллан Скарсгард, оскароносный Хавьер Бардем, номинантка на Оскар Шарлотта Рэмплинг, звезда фильма Аквамен Джейсон Момоа и другие.