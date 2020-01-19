Ученые: Оптимисты живут дольше 19.01.2020, 19:51

Оптимистичные люди могут лучше регулировать свои эмоции и способны лучше противостоять разным ситуациям.

"Высокое кровяное давление и диабет опасны в преклонном возрасте - но на организм влияет и психика", - пишет немецкое издание Süddeutsche Zeitung (перевод — inopressa.ru).

"Исследование с 70 тыс. участниками, опубликованное недавно в научном журнале PNAS, показало, что продолжительность жизни женщин и мужчин, входивших в оптимистично настроенную группу людей своего возраста, была на 11-15% выше продолжительности жизни нытиков, которых отнесли к наиболее пессимистичной группе. Таким образом, шансы дожить до 85 лет и больше значительно выше у оптимистов", - говорится в публикации.

"Наукой давно были обнаружены многочисленные биомаркеры болезней и преждевременной смерти, но пока мы знаем достаточно мало о том, какие положительные психосоциальные факторы способствуют здоровому старению, - говорит руководительница исследования Левина Ли. - Наше исследование показывает, что значительно продлить жизнь может оптимизм".

"Как именно положительный и открытый взгляд на мир способствует продлению жизни и защите от заболеваний, пока точно не ясно. "Однако известно, что оптимистичные люди могут лучше регулировать свои эмоции и способны лучше противостоять стрессовым факторам и трудностям", - говорит Лора Кубзански из Гарвардского университета в Бостоне, также принимавшая участие в исследовании. Хотя и в организме оптимистов при нагрузках вырабатываются гормоны стресса, повышается давление, сосуды испытывают усиленную нагрузку, а иммунная система переходит в высшую степень боевой готовности, оптимисты, очевидно, способны лучше и быстрее сглаживать напряженную ситуацию и противостоять деструктивному воздействую молекул стресса и других вредоносных сигналов".

"В сосудах оптимистов, наоборот, накапливаются кристаллы холестерина, составные части клеток и сгустки крови. (...) Тот, кто постоянно пребывает в плохом настроении, быстро раздражается и злится по любой мелочи, вызывает у своего организма хроническую стрессовую реакцию. В таком случае усиленно вырабатываются адреналин и кортизол, маркеры воспаления, например, С-реактивный белок, также присутствуют у пессимистов в повышенной концентрации. Такая тревожная реакция организма может атаковать все его системы - недовольство, злость и стресс ослабляют даже кости", - подчеркивает издание.

"Взаимосвязь психики и организма убедительно доказали многочисленные исследования. Молекулярные и нейробиологические следы негативного настроя можно обнаружить при различных заболеваниях и в разных частях тела. Так, люди, склонные к депрессии, почти в три раза чаще умирают от инфаркта в сравнении с не склонными к депрессии ровесниками. Шунт после операции на сердце значительно дольше не забивается у тех пациентов, кто радостно и оптимистично смотрит в будущее. Внутренняя стенка сосудов людей, пребывающих в плохом настроении, и пессимистов значительно раньше подвергается известкованию и утолщению, чем у жизнерадостных ровесников".

"Исследователи из команды нейробиолога Майкла Мини показали, что крысы не живут слишком долго, если даже при относительно незначительных нагрузках они проявляют избыточный стрессовый ответ, а их дыхание, пульс и обмен веществ сразу сильно ускоряются, хотя достаточной была бы и умеренная реакция".

"Под оптимизмом, - отмечает издание в заключение, - понимается не беспричинное веселье тех, кто, посвистывая, сидит в автобусе, или, надев розовые очки, считает все неважным и замечательным. Речь скорее идет о благосклонном отношении к жизни, к которому относится и позитивный взгляд в будущее. Гарвардские ученые, принимавшие участие в последнем исследовании, подчеркивают, что оптимизм - это благо, доступное всем, и каждый может добиться соответствующего настроя".