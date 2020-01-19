США отогнали российских военных от месторождения в Сирии 5 19.01.2020, 20:04

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Иллюстрационное фото

Aмериканские войска дислоцированы на 11 военных базах и пунктах Сирии.

Американские военные, дислоцированные в районах Сирии, подконтрольных курдским силам YPG, пресекли попытку российских военных проследовать к нефтяному месторождению "Джул Агы" в районе Румейлан на северо-востоке провинции Хасеке.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Anadolu.

По информации местных источников, американцы преградили путь российским военным, проводившим рейд вблизи города Румейлан.

Выехав из населенного пункта Амуда российские военные не смогли проследовать в район месторождения "Джул Агы", так как им преградили путь американцы. В итоге они были вынуждены прекратить рейд и вернуться в пункт базирования.

В сирийском районе Румейлан расположена военно-воздушная база ВС США.

Несколько дней назад поддерживаемые американцами YPG также преграждали путь российским военным, пытавшимся создать блокпост вблизи одного из нефтяных месторождений в Румейлане. Путь российского конвоя был прегражден в районе населенного пункта Камышли. В итоге российские военные сменили маршрут и направились в район аэропорта города Камышли, подконтрольного режиму Башара Асада.

После начала турецкой операции "Источник мира" США оставили ряд военных баз в Сирии и перебазировали военных к нефтяным месторождениям.

На сегодняшний день американские войска дислоцированы на 11 военных базах и пунктах Сирии в провинциях Хасеке, Ракка и Дейр-эз-Зор.