На белорусский отбор к «Евровидению-2020» подано 95 заявок 19.01.2020, 20:55

В этом году «Евровидение» принимает Роттердам.

Завершен прием заявок на белорусский национальный отбор к международному конкурсу песни «Евровидение-2020».

Как сообщает организатор национального отбора Белтелерадиокомпания, поступило 95 заявок. Среди претендентов есть и известные исполнители, уже пытавшиеся пробиться на «Евровидение» в прошлые годы — Алексей Гросс, Виталий Воронко, Анжелика Пушнова, Aura, Жанет.

Все поступившие композиции оценит фокус-группа, после чего будут определены исполнители, которые выйдут в стадию живого прослушивания, пишут naviny.by.

Их имена Белтелерадимокомпания обещает назвать не позднее 22 января.

Само же прослушивание, как ожидается, пройдет 27 января. По его итогам будут определены до 12 финалистов. Финал национального отбора в прямом эфире канала «Беларусь 1» состоится не позднее 6 марта.

В этом году «Евровидение» принимает Роттердам. Из 41 страны, которые примут участие в конкурсе, десять уже назвали своих представителей.