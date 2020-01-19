Джонсон на первой встрече с Путиным напомнил об отравлении Скрипалей 5 19.01.2020, 21:03

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Позиция Великобритании в отношении атаки в Солсбери не изменилась.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в кулуарах конференции по Ливии в Берлине провел первую личную встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Об этом сообщили на Даунинг-стрит, пишет nv.ua.

В ходе переговоров Джонсон предупредил Путина о недопущении применения химического оружия, подобного тому, что произошло в Солсбери против Юлии и Сергея Скрипалей.

По словам главы британского правительства, позиция Великобритании в отношении атаки в Солсбери не изменилась.

Это «было безрассудным применением химического оружия и наглой попыткой убить невинных людей на британской земле», заявили на Даунинг-стрит.

Джонсон заявил, что Россия и Британия должны заниматься вопросами международной безопасности, такими как Ливия, Сирия, Ирак и Иран.

«Премьер министр заявил, что не будет нормализации двусторонних отношений, пока Россия не откажется от дестабилизирующих действий, угрожающих Великобритании и ее союзникам, а также — безопасности наших граждан и нашей коллективной безопасности», — заявили в британском правительстве.

19 января в Берлине открылась международная конференция по Ливии при участии лидеров Германии, Великобритании, Италии и России.

4 марта 2018 года бывшего российского агента Сергея Скрипаля и его дочь Юлию отравили нервно-паралитическим веществом Новичок в британском Солсбери. Им удалось выжить.

Правительство Великобритании обвинило Россию в причастности к покушению на убийство Скрипалей и в нарушении Конвенции о запрещении химического оружия.

По данным британских правоохранителей, за покушением стоят российские офицеры ГРУ «Александр Петров» и «Руслан Боширов» (настоящие имена — Анатолий Чепига и Александр Мишкин).