Судаленко: Все нормы временных декретов Лукашенко перекочевали в Трудовой кодекс 1 19.01.2020, 21:13

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29 января в Беларуси вступает в силу обновленный Трудовой кодекс.

По мнению независимых экспертов, новая редакция Трудового кодекса в целом ухудшает правовое положение наемных работников.

Правовой инспектор независимого профсоюза работников радиоэлектронной промышленности Леонид Судаленко констатирует для «Радыё Рацыя», что новый нормативный акт противоречит международным стандартам в сфере трудовых отношений:

- Все те нормы временных декретов Лукашенко, они перекочевали в Трудовой кодекс и те нормы, которые в значительной степени ухудшают правовое положение людей, работающих по найму. Среди отрицательного еще назову то, что наниматели, в связи с тем, что, например, останавливается производство, нет заказов, вправе передать работника другому нанимателю, причем без согласия, сроком до 6 месяцев.

Беларусь из года в год попадает в «черные списки» нарушителей прав трудящихся, которые составлены международными организациями. В 2019 году Беларусь, по рейтингу Международной конфедерации профсоюзов, была отнесена к группе стран, в которых не гарантируется обеспечение прав трудящихся. Кроме этого, в отчете МКП отдельно прописывалось, что "власти продолжают репрессировать независимые профсоюзы, преследовать профсоюзных лидеров в судебном порядке по сфабрикованным обвинениям".