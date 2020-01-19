SpaceX успешно протестировала космический корабль Сrew Dragon 6 19.01.2020, 21:24

2,108

Фото: SpaceX

Компания Илона Маска провела финальный тест капсулы перед отправкой людей в космос.

19 января 2020-го в 17:00 по киевскому времени компания SpaceX Илона Маска провела финальный тест космического корабля и испытала систему аварийного отсоединения капсулы от ракеты в полете, пишет nv.ua.

Наблюдать за событием можно было в прямой трансляции на YouTube-канале SpaceX и веб-сайте NASA.

Капсулу Crew Dragon запустили на ракете Falcon 9 с Космического центра Кеннеди во Флориде, и на 88 секунде после взлета она автоматически отстыковалась с помощью восьми двигателей SuperDraco.

После этого космический корабль с помощью парашютов успешно вернулся на Землю и сел в Атлантическом океане в 30 км от побережья Флориды, где Crew Dragon уже ждали спасатели.

На этот раз в капсуле были два манекена, но следующим этапом для SpaceX уже через несколько недель должен стать первый пилотируемый полет Crew Dragon с двумя астронавтами NASA на борту к Международной космической станции.

Ранее компания перенесла финальный тест аварийного отсоединения космического корабля с 18 на 19 января из-за сильного ветра и высоких волн в зоне поиска капсулы в океане.