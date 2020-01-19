80 дней молчания Белстата 8 Виктор Горбачев

19.01.2020, 21:38

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Фото: tut.by

За это время можно пешком земной шар обойти, а они все посчитать не могут.

А и правда. Почему? Почему молчит Белстат? Ну, статистический комитет страны. Вот уж как 80 дней прошло - и тишина. Я про перепись населения в Беларуси. Ровно 80 дней прошло, а даже предварительных цифр не озвучили. Нет, мы не требуем ответа на те 49 вопросов в анкетах при переписи. Однако? Ну, хоть на один то вопрос можно было бы ответить в масштабах страны.

- Какова численность многострадальной Беларуси? Сколько нас всего на момент переписи было и пока ещё тут есть?

То, что нас меньше, я знаю точно. То, что до того как переписывать, было как бы 9.475.000 - я знаю. А вот сколько ныне?

Секрет? Не желание озвучивать и цифры сами по себе удручающие и пугающие?

Но, за 80 дней можно же было посчитать и сказать хоть одну цифру! А ведь раньше вручную быстрее считали. А сейчас, в век компьютеров, задача непосильная оказалась получается.

Вон, Ермошина и её бригада за пару часов «считает» результаты «выборов» по всей стране вплоть до каждого избирателя! И нет проблем. А тут? Привлечены были десятки тысяч переписчиков, организаций и разных "контор". Ну и? Я понимаю, что большой процент белорусов в данной переписи не принимали участия. Однако. Сколько послушных в стране ещё живёт?

И тишина! Гробовое молчание. Да за 80 дней можно пешком земной шар обойти, а они всё посчитать не могут. Тут можно за руку с каждым поздороваться за этот период, а от Белстата — тишина.

Или? Или перепись предназначалась совсем для другого и народ страны не имеет права знать? Ну, тогда так и скажите. Попилили, распилили - и по норкам.

И всё-таки. Сколько? Сколько нас осталось в этой стране? Стране для жизни. И вообще. Ну, хоть ради приличия, можно же и соврать? Не первый раз и не привыкать. Вон, по «выборам» же смешные цифры говорят... Или вон, про погоду. Говорят одно, а в реальности - другое. Так что, не стеснялись бы уже. Что-нибудь проговорили бы.

Или команды такой не было пока ещё?

Виктор Горбачев