Ковальчук: Лига чемпионов? Дай Бог, звезды сойдутся, и мы сможем попасть в группу 1 19.01.2020, 22:14

Главный тренер брестского «Динамо» поделился ожиданиями от нового футбольного сезона.

Главный тренер брестского "Динамо" Сергей Ковальчук в эфире программы "Итоги недели" на "Беларусь 5" поделился ожиданиями от нового сезона, пишет pressball.by.

- Задача простая — выигрывать все, где мы играем. Состав практически до конца сформирован. Получится еще кого-то подписать или нет — не знаю.

Удивило ли назначение главным тренером? В конце декабря меня вызвал руководитель Александр Зайцев. Это было в середине или даже в конце декабря. Мы пообщались на эту тему. Это было достаточно неожиданно. Я высказал свою позицию, руководитель взял несколько дней на раздумье. Потом договорились.

Уход Нехайчика и Гутора? Они сыграли большую роль в успехах команды. В прошлом сезоне, да и не только прошлом... За это мы благодарны. Но это футбольная жизнь: говорим спасибо и рассчитываем на других игроков.

Лига чемпионов? Слукавлю, если скажу, что и в Лиге чемпионов надо выиграть. Но мы должны показать максимально возможный результат. Дай Бог, звезды сойдутся, и мы сможем попасть в группу, - сказал Ковальчук.