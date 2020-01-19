Украина ведет напряженные переговоры с Ираном о возвращении «черных ящиков» со сбитого Боинга 19.01.2020, 22:24

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Фото: Bloomberg

Секретарь СНБО призвал пользоваться официальными сообщениями органов власти.

Переговоры с Ираном о передаче Украине "черных ящиков" со сбитого иранцами авиалайнера Boeing 737 "МАУ" все еще продолжаются. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов оценил их как "сложные и напряженные", сообщает zn.ua со ссылкой на пресс-службу СНБО.

"Сейчас идут постоянные консультации украинских и иранских экспертов по этому вопросу. Переговоры сложные и напряженные", - заявил Данилов в воскресенье, 19 января.

Секретарь СНБО призвал украинские и иностранные медиа, освещая эту тему, опираться на официальную информацию органов власти, а также "занимать взвешенную и ответственную позицию".

"Информационный ажиотаж, манипуляции вокруг этой темы, распространение непроверенной информации значительно затрудняют переговорный процесс и могут негативно повлиять на его результативность", - пояснил Данилов.

Как сообщалось, Офис генпрокурора Украины направил уже два запроса в Тегеран с требованием передать "черные ящики" Украине. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявлял, что Иран дал предварительно согласие на это.

Однако 19 января председатель иранской Организации гражданской авиации Хасан Резаифар сообщил, что Иран приступил к расшифровке бортовых самописцев со сбитого украинского "Боинга". По его словам, Тегеран не принимал решение об отправке "черных ящиков" в Украину или Францию, но не исключил такой возможности.

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо потребовал, чтобы самописцы передали Франции, так как у Ирана нет технической базы для полноценного анализа поврежденных "черных ящиков".

Утром 8 января в Иране потерпел крушение Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", летевший из Тегерана в Киев. В авиакатастрофе погибли 11 граждан Украины – двое пассажиров и девять членов экипажа. Кроме украинцев на борту самолета находились граждане Ирана, Канады, Германии, Великобритании, Швеции и Афганистан: всего 176 человек. Большинство пассажиров были иранцами или гражданами других государств иностранного происхождения. Среди них было много студентов и сотрудников университетов.

Сперва Иран отрицал свою причастность к катастрофе, сразу же заявив о технической неисправности самолета Boeing 737 2016 года выпуска, которые прошел техобслуживание за день до вылета.

Однако 11 января командующий аэрокосмическими силами Корпуса стражей Исламской революции Амир Али Хаджизаде взял на себя всю ответственность за катастрофу. Согласно официальной версии, гражданский борт сбили по ошибке.

Перед этим о том, что Boeing был атакован ПВО Ирана, заявляли президент США Дональд Трамп, канадский и британский премьер-министры Джастин Трюдо и Борис Джонсон, генсек НАТО Йенс Столтенберг. В Тегеране эту версию отвергали, обвиняя США в "психологической войне".

19 января тела погибших в авиакатастрофе украинцев доставили в Киев.