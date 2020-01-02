Протестующие покинули посольство США в Ираке 2.01.2020, 8:07

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Все консульские операции временно приостановлены.

Все члены военизированных группировок и их сторонники, протестовавшие против авиаударов Вашингтона, покинули территорию посольства в Багдаде. Об этом сообщили в среду, 1 января, иракские военные. Палатки, которые они установили на ночь возле здания дипмиссии, размонтированы, пишет dw.com.

"Силы безопасности Ирака полностью установили контроль над всем периметром посольства", - говорится в заявлении иракских ВС.

В самом диппредставительстве уточнили, что "все консульские операции приостановлены до дальнейшего уведомления". "Гражданам США рекомендуется не приближаться к посольству", - указали в дипмиссии. Ранее в тот же день американские морские пехотинцы, охраняющие посольство США в Багдаде, применили слезоточивый газ для разгона протестующих.

Протесты после воздушного налета США на базу "Катаиб Хезболлах"

31 декабря посол США в Ираке Мэтью Туллер был эвакуирован из дипломатической миссии в Багдаде, после того, как здание взяли штурмом десятки сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах". Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны".

Охранявшие посольство сотрудники сил безопасности забросали митингующих светошумовыми гранатами, а также применили слезоточивый газ. Позднее в тот же день глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США направят в Багдад дополнительные силы для охраны дипмиссии.

В результате воздушного налета США на базу "Катаиб Хезболлах" в Эль-Каиме 29 декабря погибли не менее 25 бойцов, еще 38 ополченцев получили ранения различной степени тяжести. Президент Ирака Бархам Салех назвал атаку нарушением национального суверенитета. Министерство обороны США заявило, что удары, которые были нанесены по хранилищам оружия и пяти базам "Хезболлах", являются реакцией на неоднократные нападения шиитских боевиков.