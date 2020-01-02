закрыть
2 января 2020, четверг, 9:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Евгений Шевченко подписал контракт с брестским «Динамо»

  • 2.01.2020, 8:14
Евгений Шевченко подписал контракт с брестским «Динамо»

Договор заключен на два года.

Брестское "Динамо" объявило о подписании контракта с Евгением Шевченко. 23-летний форвард всю профессиональную карьеру провел в "Минске", передает pressball.by.

Соглашение с футболистом рассчитано на 2 года. В минувшем сезоне нападающий сыграл 29 матчей в высшей лиге, отметился 4 забитыми мячами и 1 голевой передачей. Также в 2019 году форвард дебютировал в составе национальной сборной Беларуси в матче против Голландии, выйдя на замену в концовке встречи.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип