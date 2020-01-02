В Беларуси повысили пенсионный возраст: подробности 2.01.2020, 8:27

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Кто останется без пенсии?

В Беларуси с 1 января еще не на шесть месяцев повышен пенсионный возраст: женщины могут уходить на пенсию в 57 лет, мужчины - в 62. К 2022 году пенсионный возраст достигнет 58 и 63 лет соответственно, сообщает «Радыё Свабода».

Первое повышение пенсионного возраста в Беларуси было объявлено в 2016 году. Тогда было принято решение повышать пенсионный возраст для женщин и мужчин с 2017 года ежегодно на шесть месяцев. За 2017-2022 годы пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, мужчин - с 60 до 63.

Вместе с пенсионным возрастом на полгода увеличивается минимальный страховой стаж для обоих полов - до 17,5 лет. К 2014 году страховыми стаж составлял 5 лет. В 2014 году его увеличили до 10 лет, в 2015 году - до 15. Ежегодно эта планка поднимается на 6 месяцев - до 20 лет в 2025 году.

Из-за повышения минимального страхового стажа часть граждан после достижения пенсионного возраста может остаться без трудовой пенсии. Кто в Беларуси попадает в «пенсионную ловушку»?

Матери троих-четверых детей

Согласно Кодексу о браке и семье, многодетными считаются семьи минимум с тремя детьми. Однако в пенсионном законодательстве многодетная мать – та, которая воспитывает пять и более детей. Для таких женщин минимальный страховой стаж остался прежним – пять лет.

Но те, у кого трое или четверо детей, могут провести в декрете 9-12 лет и тоже оказаться в группе риска.

Те, кто ухаживает за инвалидом I группы

Такие люди получают запись в трудовой и пособие, равное бюджету прожиточного минимума (сейчас – 174 руб. 52 коп.). Однако взносов в фонд соцзащиты за них никто не делает. Значит, эти годы в страховой стаж не идут. Получается, те, кому приходится долго ухаживать за тяжело больным родственником, тоже могут оказаться в пенсионной ловушке.

Те, за кого не платили взносы в фонд соцзащиты

Уплата этих взносов ложится на плечи работодателей. Из зарплаты каждого сотрудника в фонд уходит 1%, предприятие доплачивает еще 34%. Однако бывает и так, что работодатель этих взносов не делает.

Обратить внимание на взносы нужно также нужно предпринимателям. Во-первых, взносы в фонд стали обязательными для ипэшников только в 2002 году, до этого платить можно было по желанию (если не платишь, теряешь страховой стаж). А во-вторых, некоторые из тех, кто трудится на себя, имеют право не делать взносы в фонд и сейчас. Среди них – ремесленники и те, кто имеет право работать без регистрации ИП (например, репетиторы, фотографы, домработники).

Чтобы знать, сколько у вас накопилось страхового стажа, нужно обратиться с паспортом в районное отделение Фонда социальной защиты населения. Но как вести себя, если окажется, что работодатель не платил за вас взносы, остается неизвестным.