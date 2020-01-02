закрыть
2 января 2020, четверг, 9:25
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

В Беларуси повысили пенсионный возраст: подробности

  • 2.01.2020, 8:27
  • 2,158
В Беларуси повысили пенсионный возраст: подробности

Кто останется без пенсии?

В Беларуси с 1 января еще не на шесть месяцев повышен пенсионный возраст: женщины могут уходить на пенсию в 57 лет, мужчины - в 62. К 2022 году пенсионный возраст достигнет 58 и 63 лет соответственно, сообщает «Радыё Свабода».

Первое повышение пенсионного возраста в Беларуси было объявлено в 2016 году. Тогда было принято решение повышать пенсионный возраст для женщин и мужчин с 2017 года ежегодно на шесть месяцев. За 2017-2022 годы пенсионный возраст женщин вырастет с 55 до 58 лет, мужчин - с 60 до 63.

Вместе с пенсионным возрастом на полгода увеличивается минимальный страховой стаж для обоих полов - до 17,5 лет. К 2014 году страховыми стаж составлял 5 лет. В 2014 году его увеличили до 10 лет, в 2015 году - до 15. Ежегодно эта планка поднимается на 6 месяцев - до 20 лет в 2025 году.

Из-за повышения минимального страхового стажа часть граждан после достижения пенсионного возраста может остаться без трудовой пенсии. Кто в Беларуси попадает в «пенсионную ловушку»?

Матери троих-четверых детей

Согласно Кодексу о браке и семье, многодетными считаются семьи минимум с тремя детьми. Однако в пенсионном законодательстве многодетная мать – та, которая воспитывает пять и более детей. Для таких женщин минимальный страховой стаж остался прежним – пять лет.

Но те, у кого трое или четверо детей, могут провести в декрете 9-12 лет и тоже оказаться в группе риска.

Те, кто ухаживает за инвалидом I группы

Такие люди получают запись в трудовой и пособие, равное бюджету прожиточного минимума (сейчас – 174 руб. 52 коп.). Однако взносов в фонд соцзащиты за них никто не делает. Значит, эти годы в страховой стаж не идут. Получается, те, кому приходится долго ухаживать за тяжело больным родственником, тоже могут оказаться в пенсионной ловушке.

Те, за кого не платили взносы в фонд соцзащиты

Уплата этих взносов ложится на плечи работодателей. Из зарплаты каждого сотрудника в фонд уходит 1%, предприятие доплачивает еще 34%. Однако бывает и так, что работодатель этих взносов не делает.

Обратить внимание на взносы нужно также нужно предпринимателям. Во-первых, взносы в фонд стали обязательными для ипэшников только в 2002 году, до этого платить можно было по желанию (если не платишь, теряешь страховой стаж). А во-вторых, некоторые из тех, кто трудится на себя, имеют право не делать взносы в фонд и сейчас. Среди них – ремесленники и те, кто имеет право работать без регистрации ИП (например, репетиторы, фотографы, домработники).

Чтобы знать, сколько у вас накопилось страхового стажа, нужно обратиться с паспортом в районное отделение Фонда социальной защиты населения. Но как вести себя, если окажется, что работодатель не платил за вас взносы, остается неизвестным.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип