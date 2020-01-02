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По указу Лукашенко: как в этом году будут списывать деньги со счетов белорусов

  • 2.01.2020, 8:33
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По указу Лукашенко: как в этом году будут списывать деньги со счетов белорусов

Об этом важно знать каждому.

В Беларуси с 1 января этого года начала работать автоматизированная информационная система исполнения денежных обязательств (АИС ИДО). В ней будет собрана информация о неисполненных денежных обязательствах. Обеспечивать их взыскание будут со счетов должника в разных банках. Проще говоря, если за вами числится долг перед государством, то деньги спишут с вашего банковского счета или электронного кошелька, пишет tut.by.

Новую систему разработали по указу Лукашенко «О совершенствовании безналичных расчетов» от 16 октября 2018 года № 414. Владелец системы — Нацбанк.

Отметим, что ранее банки вели специальную картотеку по должникам к внебалансовым счетам «расчетные документы, не оплаченных в срок». Теперь банкам не нужно их вести.

Для чего запустили новую систему?

Новая система, как ожидается, позволит исключить случаи многократного взыскания денежных средств со всех счетов плательщиков по одному и тому же обязательству. Из других ожидаемых плюсов: система поможет автоматизировать и унифицировать процесс взыскания в бесспорном порядке денежных средств в банках для разных органов взыскания.

Новая система будет также аккумулировать информацию о неисполненных денежных обязательствах плательщиков и об их исполнении в едином центре независимо от того, каким банком и с какого счета плательщика осуществлялось списание денег.

Как планируется, система позволит оперативно получать необходимую банкам и клиентам информацию.

Кто сможет взыскивать долги через систему?

Взыскивать долги через новую систему смогут:

органы государственного контроля;

налоговики;

таможенники;

Министерство финансов, его территориальные и местные финансовые органы;

органы Фонда социальной защиты населения Министерства труда и социальной защиты;

органы принудительного исполнения;

органы, ведущие уголовные процессы;

иные государственные органы (уполномоченные должностные лица) при реализации своих полномочий, предоставленных им в соответствии с законодательными актами на взыскание в бесспорном порядке денежных средств со счетов в банках (электронных денег из электронных кошельков).

Как работает новая система

При получении запроса от АИС ИДО банк в течение 15 минут будет отправлять в систему сообщение с информацией о доступной для списания сумме денежных средств на каждом из открытых счетов, в том числе на электронном кошельке, поясняют в Белинвестбанке.

При этом указанная сумма денег будет заблокирована. «Это сделано для того, чтобы плательщик не смог ее использовать на иные цели. В дальнейшем с учетом полученной от банка информации АИС ИДО будут направляться платежные инструкции, которые подлежат безусловному исполнению», — поясняют в банке.

Госорганы будут иметь возможность отозвать из системы свои платежные требования, менять в них реквизиты, а также уменьшать суммы неисполненных денежных обязательств. Плательщики также будут вправе отозвать свои платежные инструкции, направленные в систему, добавляют в банке.


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