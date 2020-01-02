Лидер профсоюза РЭП в Орше: Победа будет за нами! 2.01.2020, 8:44

Почему 2020 год так важен для белорусов?

Лидеры и активисты независимого профсоюза РЭП поделились мыслями о важности 2020 года и о том, чего от него ждать белорусам, сообщает praca-by.info.

Александр Булавко, руководитель Оршанского РЭП, заявил:

— Год прошел для нас не зря: наша оршанская организация, во-первых, увеличилось, во-вторых омолодилась – пришло много молодых, до сорока, людей, грамотных, активных. Я считаю, что это большое достижение нашей организации, так как во многих группах молодежь теряется.

Я хочу поздравить всех членов нашего профсоюза РЭП, пожелать им счастья, здоровья и всего самого наилучшего. Если человек счастлив, значит, он здоров, значит, в его семье все хорошо, значит, сбудутся его мечты. Ну и – победа будет за нами!