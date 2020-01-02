Путин будет «обездвижен» до 9 мая Константин Эггерт, «Немецкая волна»

2.01.2020, 9:04

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Константин Эггерт

В 2020 году сработают два важных фактора.

Дипломатическая Москва полнится слухами: якобы до конца апреля 2020 года в российско-украинских отношениях должен случиться гигантский прорыв! Вот и по будущему поставок газа с Украиной вроде бы договорились.

Кто приедет в гости к Путину?

Причина такой гибкости, как утверждают дипломаты, заключается в желании Владимира Путина видеть на праздновании семьдесят пятой годовщины победы во Второй мировой войне президента Франции и федерального канцлера Германии, и вообще, максимальное число западных лидеров. Ведь это - особая годовщина, подобной по символизму не будет до 2045 года. Макрон и Меркель надеются на то, что Кремль сделает серьезные шаги для реализации минских соглашений. Они же - в знак признательности и для поощрения дальнейшего урегулирования - приедут в Москву 9 мая.

Президент России на своей предновогодней пресс-конференции столько раз охотно и подробно говорил о предстоящей годовщине, что невольно начинаешь этим слухам верить. Ясно, что Путин не очень хочет опять принимать парад в компании Си Цзиньпина (несмотря на подчеркнуто теплое упоминание о нем и о КНР на той же пресс-конференции), африканских президентов и некоторых лидеров стран СНГ. Конечно, на 75-летие победы над Гитлером российскому президенту хочется видеть в Москве лидеров стран-союзников СССР во Второй мировой войне.

Ведь тогда можно будет сказать: "Видите, никакой изоляции нет, нас по-прежнему уважают!". На какие-то шаги в отношении Украины, как показал обмен пленными, Кремль, скорее всего пойдет. Но в том, что даже если бы вся "большая семерка" согласилась приехать в Москву, он не сделает никаких уступок Киеву, я не сомневаюсь.

Мне уже приходилось писать о том, почему Путину незачем торопиться. Вялотекущий конфликт в Донбассе его вполне устраивает - как и поддержание угрозы "добровольного присоединения "ЛНР" и "ДНР" к России и создания некоей "Российской конфедерации". Которую возглавит, конечно, Путин.

"Миролюбие" Трампа

Если такую угрозу реализовывать - то как раз после 9 мая. Равно как и любые другие планы по противостоянию Западу, которое до последнего времени составляло и продолжит составлять суть российской внешней политики.

Ведь вскоре после Дня победы в Америке начнется время партийных съездов, а после них наступит решающий этап президентской гонки. Последний год Дональд Трамп демонстрировал своим сторонникам, что не хочет активного вовлечения США в любые международные конфликты, причем даже с такими давними врагами, как, например, Иран.

Избирателям Трампа этот подход давно нравится - пусть, мол, иностранцы сами разбираются со своими проблемами. Кремль вполне может рассчитывать на то, что Белый дом не станет идти на конфронтацию с ним в разгар предвыборной кампании. Тем более, если речь зайдет о далеком Донбассе или, например, Беларуси.

Задача Путина

В конце 2019 года, отвечая на вопросы журналистов в ходе ежегодной пресс-конференции, Владимир Путин довольно ясно обозначил свой приоритет не только на 2020 год, но и на все то неопределенное пока время, когда он будет продолжать руководить страной. И как всегда, этот приоритет и внешне-, и внутриполитический одновременно. Это не просто сохранение единства России, но закрепление ее в качестве бесспорного и неоспоримого лидера восточнославянских народов.

Путин не любит Ленина за раздробление Российской империи. Он глубоко и искренне сожалеет о распаде СССР. Белорусы, украинцы и русские - в сущности, один народ. Президент России нам все, по своему обыкновению, заранее объяснил. В общих чертах, конечно. Детали, конкретные методы, в Кремле доработают, как всегда, на ходу. Но главное ясно: Путин верит, что реализовать этот "восточнославянский проект" - его миссия. О выполнении которой, "судить будущим поколениям", которые будут давать историческую оценку его личности. Так что ни Минску, ни Киеву не стоит расслабляться. То есть можно, но ненадолго - до 9 мая.

Константин Эггерт, «Немецкая волна»