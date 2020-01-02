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«Одиночка, обучался в военно-патриотическом классе»

  • 2.01.2020, 9:22
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«Одиночка, обучался в военно-патриотическом классе»

Что известно о белорусе, напавшем в новогоднюю ночь на РОВД в Верхнедвинске.

Журналисты «Радыё Свабода» поговорили с классными руководителем и одноклассниками парня, который разместил на Youtube обращение и взял на себя ответственность за нападение на милиционеров в Верхнедвинске.

Официальной информации о личности нападавшего и подробностей о происшедшем нет.

Автору видео Г. 18 лет. Он из Сморгони и в прошлом году закончил школу.

Елена Евгеньевна, бывшая классная руководительница Г., очень расстроена новостями о парне.

«Я искренне сожалею, что его никто не остановил. Он из нормальной семьи. Мать работает. К сожалению, родители развелись, но сейчас таких семей много, и это не повод говорить, что ему чего-то не хватало».

Как узнало Свобода, отец Г. - предприниматель Юрий . Он владелец нескольких магазинов в Сморгони.

Елена Евгеньевна говорит, что Г. не мог налаживать отношения с одноклассниками, не имел друзей. Он поменял несколько школ и в классе Елены Евгеньевны учился последние два года.

«Это был военно-патриотический класс. Мы надеялись, что ему будет интересно. Г. всегда увлекался историей. У него было третье место на областной олимпиаде по истории в 11-м классе. Мы очень гордились им. Но с другими детьми у него никаких контактов не было. Абсолютно. Он был сам по себе, такой волк-одиночка».

Знакомые характеризуют Г. как агрессивного человека.

«Этот парень был очень закрытым! Поэтому мы не общались, и я его не знал! Но в школе он часто угрожал нам. Мы считали, что это все шутка», - рассказывает бывший одноклассник Г .

Елена Евгеньевна говорит, что с ним было трудно работать, у него постоянно были конфликты с одноклассниками и учителями. «Непокладистый, неадаптированный к жизни в обществе», - говорит о бывшем ученика учительница.

«Очень интеллектуально развит, прямой, совсем не умеет лукавить. У меня такое чувство, что он не этого времени ребенок. Если бы он жил в XVII веке, дрался бы на дуэлях, может, в более демократическом обществе себя как-то проявлял... Но в этом обществе ему было очень некомфортно».

По словам другого одноклассника, Г. играл в компьютерную игру Counter-Strike, ходил в музыкальную школу и играл на гитаре.

«Он сам очень умный. Побеждал на олимпиадах. Но по оценкам, что было удивительно, у него не очень хорошо все было. Он знал, как и что делать, но не делал. Он тупо сидел и не писал. Всегда в школу опаздывал минут на 20, каждый день, редко было, чтобы вовремя приходил. Его мама говорила, что это из-за того, что ему не нравилось, когда на него все смотрят. Мол, утром много людей в школе», - говорит знакомый Г .

Он добавляет, что друзей у Г. не было.

«Были условные. Одноклассники из другой школы, с которыми он парой слов перекидывался и все».

Елена Евгеньевна считает, что у Г. были не так просты отношения с матерью. В семье также есть взрослый старший брат. Однако Г. всегда был ухоженным ребенком, мать активно интересовалась его жизнью. Отца Г. классная руководительница никогда не видела и не знает, поддерживает ли он отношения с парнем. По ее данным, родители Г. развелись, когда тот учился в 5-м классе. Пока журналистам не удалось связаться с ними.

Учился Г. хорошо. После школы якобы поступил в Полоцкий университет (это подтвердить не удалось - РС). Где он мог познакомиться с идеями, которые подтолкнули его к этому поступку, учительница даже не представляет.

«Одиночка», - говорит о Г. бывшая учительница. - Какая-то нервозность в нем была, грусть в глазах. Возможно, даже что-то на уровне психики. Это был проблемный ребенок».

Елена Евгеньевна очень сожалеет о том, что случилось с бывшим учеником.

«Он мог бы стать ученым, сделать карьеру. А сейчас это поломанная судьба на самом взлете - или тюрьма или психушка».

Милиция учительницу еще не опрашивала.

Утром 1 января появилась информация, что 18-летний парень при задержании ранил двух сотрудников Департамента охраны. Позже нашлось видеообращение Г. на Youtube, а также канал в Telegram. По неподтвержденной информации, перед задержанием парень бросил в здание Верхнедвинского РОВД бутылку с «коктейлем Молотова».


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