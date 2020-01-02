Жировка-2020: сколько теперь будем платить за жилищно-коммунальные услуги

Жировка-2020: сколько теперь будем платить за жилищно-коммунальные услуги3
- 2.01.2020, 9:30
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Как поднялись тарифы в Нового года в Беларуси.
В регионах и в Минске утвердили тарифы на жилищно-коммунальные услуги на 2020 год. Ранее власти установили предельно допустимые тарифы. После этого облисполкомы и Мингорисполком утвердили новые тарифы на ЖКУ на предстоящий год. Но тарифы не должны быть выше предельно допустимых. Портал tut.by посмотрел, как и по каким тарифам белорусы будут платить за ЖКУ в 2020 году.
Напомним, власти подняли с 1 января тарифы на электричество, увеличили тарифы на природный и сжиженный газ, а также на отопление.
Как изменились льготные тарифы на ЖКУ
В 2020 году на 4 копейки вырос льготный тарифы на техобслуживание лифта, он составит 1,44 рубля как в регионах, так и в Минске.
Льготируемый тариф на капитальный ремонт жилого дома по всей стране установили на максимальном уровне по всей стране — 0,13 рубля за 1 квадратный метр (в 2019 году — 0,1001 рубля).
Тарифы на водоснабжение отличаются в регионах и Минске. К примеру, в Витебской области — 0,9384 рубля за 1 кубометр, в Брестской — 0,9122 рубля, а в Минске — 0,8851 рубля (а ранее во всех регионах и Минске было 0,8338 рубля).
Заметно выросли тарифы на водоотведение (канализацию). В 2019 году в Минске он составлял 0,5518 рубля за 1 кубометр, а по всем регионам — 0,6383 рубля. В 2020 году тарифы на канализацию подняли во всех регионах и Минске, сейчас он везде составляет 0,7749 рубля.
В 2020 году, как и годом ранее, льготные тарифы на техобслуживание в Минске и регионах составят 0,1187 рубля за квадратный метр.
Субсидируемые тарифы на ЖКУ по регионам
техобслуживание
(за 1 кв. метр)
капремонт
(за 1 кв. метр)
водоснабжение
(за 1 кубометр)
канализация
(за 1 кубометр)
техобслуживание лифта
(на одного проживающего)
|Минск
|0,1187
|0,13
|0,8851
|0,7749
|1,44
|Витебская
|0,1187
|0,13
|0,9384
|0,7749
|1,44
|Могилевская
|0,1187
|0,13
|0,9384
|0,7749
|1,44
|Минская
|0,1187
|0,13
|0,9384
|0,7749
|1,44
|Гомельская
|0,1187
|0,13
|0,9384
|0,7749
|1,44
|Гродненская
|0,1187
|0,13
|0,9384
|0,7749
|1,44
|Брестская
|0,1187
|0,13
|0,9122
|0,7749
|1,44
Как отличаются полные тарифы по регионам
Полный тариф на техобслуживание лифта отличается в Минске и регионах. К примеру, в столице он составляет 1,49 рубля на одного проживающего, в Минской области — 1,63 рубля.
Полные тарифы на ЖКУ по регионам
техобслуживание
(за 1 кв. метр)
техобслуживание лифта
(на одного проживающего)
водоснабжение
(за 1 кубометр)
канализация
(за 1 кубометр)
|Минск
|0,1274
|1,49
|0,8851
|0,5651
|Витебская
|0,1274
|1,6
|1,0695
|0,8399
|Могилевская
|0,1274
|1,66
|1,0213
|0,7922
|Минская
|0,1274
|1,63
|0,9871
|0,8144
|Гомельская
|0,1274
|1,53
|1,0368
|0,8706
|Гродненская
|0,1274
|1,64
|1,0318
|0,8345
|Брестская
|0,1274
|1,58
|0,9122
|0,8317
В 2020 году полные тарифы на техобслуживание в Минске и регионах составят 0,1274 рубля за квадратный метр. Полный тариф по сравнению с 2019 годом вырос только в столице (в прошлом году он был на уровне 0,1216 рубля).
При этом полные тарифы за водоснабжение и канализацию отличаются во всех регионах и Минске. По сравнению с 2019 годом они выросли везде. К примеру, в Брестской области тариф на водоснабжение увеличился с 0,8688 рубля до 0,9122 рубля за 1 кубометр, а на канализацию — с 0,7440 рубля до 0,8317 рубля за 1 кубометр.