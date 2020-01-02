Название «Голландия» официально перестало существовать 2 2.01.2020, 9:54

3,935

Власти Нидерландов взяли курс на «открытую, изобретательную и инклюзивную страну».

С начала января Нидерланды официально прекратили использование названия «Голландия» для обозначения государства. Об этом сообщает радиостанция NOS (перевод — РБК).

С 1 января компании, власти, вузы и печатные издания начнут использовать только название «Нидерланды». Это сделали для формирования унифицированного национального бренда, отмечали в министерстве иностранных дел Нидерландов.

О решении об официальном отказе от названия «Голландия» в октябре сообщили в МИДе Нидерландов. «Мы хотим представить Нидерланды как открытую, изобретательную и инклюзивную страну», — отмечали там. Принятая мера направлена на стимулирование экспорта, туризма и спорта. Так, название «Нидерланды» планируют использовать на Олимпийских играх в Японии и конкурсе «Евровидение-2020», который пройдет в Роттердаме.

Северная и Южная Голландия — две из двенадцати провинций современных Нидерландов. С X по XVI век Голландия была единым политическим образованием и управлялась графами Голландии. Королевство Нидерландов образовалось после поражения Наполеона в битве при Ватерлоо в 1815 году.