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Игорь Комлик: 2020 год будет еще более важным

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  • 2.01.2020, 10:08
Игорь Комлик: 2020 год будет еще более важным
ИГОРЬ КОМЛИК
ФОТО: NN.BY

Один из лидеров профсоюза РЭП рассказал о ситуации в Беларуси.

Руководитель Минской организации РЭП, один из лидеров независимого профсоюза Игорь Комлик в комментарии praca-by.info дал оценку ситуации, сложившейся на начало 2020 года.

— В минувшем году профсоюз окреп как в количественном, так и в качественном отношении. Год был напряженным, постоянно была работа, связанная с необходимой помощью членам профсоюза. К сожалению, наступление на права работников не останавливается.

Эксплуатация работников только усиливается, а финансовое положение, в лучшем случае, остается прежним.

Хочу поздравить людей с наступающим 2020 годом, выразить надежду, что этот год будет для нас еще более важным и принесет достижения и успехи. Главное – сохранять оптимизм, не опускать перед трудностями руки, сохранять честь и достоинство, защищать свои права. Следующий год должен быть значимым как в жизни профсоюза, так и в жизни общества – и в РЭП, и в стране будет избираться руководитель. Поэтому хочу пожелать и гражданам Беларуси и членам профсоюза определенной мудрости в своем выборе и надеюсь на то, что у них этот выбор будет.


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