закрыть
2 января 2020, четверг, 11:41
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Спикер парламента Эстонии напомнил России о настоящей границе между странами

2
  • 2.01.2020, 10:52
  • 2,567
Спикер парламента Эстонии напомнил России о настоящей границе между странами
ХЕНН ПЫЛЛУААС

Тартуский договор 1920 года до сих пор находится в реестре действующих международных договоров ООН.

Об этом сообщил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении, передает РБК.

Пыллуаас отметил, что в этом году со дня подписания договора исполняется сто лет. По его словам, после восстановления независимости государства международное сообщество признало Эстонию правопреемником Эстонской Республики, которая была образована в 1918 году.

Ранее, в ноябре, Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% территории Эстонии, и потребовал их возвращения. Ратификация пограничного договора между Россией и Эстонией может состояться только после признания Россией условий Тартуского договора, отмечал он.

Тартуский мирный договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. В соответствии с документом Россия передавала Эстонии территории Печорского района Псковской области и так называемой Эстонской Ингерманландии (ныне часть Кингисеппского района Ленинградской области), а также правобережье реки Нарва (ныне в составе Сланцевского района Ленинградской области). Территории включили в состав России в 1944 году.

В 1991 году Верховный совет Эстонской Республики объявил о ничтожности всех указов президиума Верховного совета Эстонской ССР об изменениях границы. Власти современной Эстонии поддерживают пересмотр российско-эстонской границы в соответствии с Тартуским соглашением 1920 года.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип