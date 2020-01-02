Спикер парламента Эстонии напомнил России о настоящей границе между странами 2 2.01.2020, 10:52

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ХЕНН ПЫЛЛУААС

Тартуский договор 1920 года до сих пор находится в реестре действующих международных договоров ООН.

Об этом сообщил спикер парламента Эстонии Хенн Пыллуаас в новогоднем поздравлении, передает РБК.

Пыллуаас отметил, что в этом году со дня подписания договора исполняется сто лет. По его словам, после восстановления независимости государства международное сообщество признало Эстонию правопреемником Эстонской Республики, которая была образована в 1918 году.

Ранее, в ноябре, Пыллуаас заявил, что Россия аннексировала около 5% территории Эстонии, и потребовал их возвращения. Ратификация пограничного договора между Россией и Эстонией может состояться только после признания Россией условий Тартуского договора, отмечал он.

Тартуский мирный договор был заключен между РСФСР и Эстонией в 1920 году. В соответствии с документом Россия передавала Эстонии территории Печорского района Псковской области и так называемой Эстонской Ингерманландии (ныне часть Кингисеппского района Ленинградской области), а также правобережье реки Нарва (ныне в составе Сланцевского района Ленинградской области). Территории включили в состав России в 1944 году.

В 1991 году Верховный совет Эстонской Республики объявил о ничтожности всех указов президиума Верховного совета Эстонской ССР об изменениях границы. Власти современной Эстонии поддерживают пересмотр российско-эстонской границы в соответствии с Тартуским соглашением 1920 года.