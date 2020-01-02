В Украине исчезла Генпрокуратура и появился Офис генпрокурора 4 2.01.2020, 10:56

В новом ведомстве будут работать 1500 сотрудников вместо 2500 сотрудников.

Со 2 января на смену ликвидированной Генеральной прокуратуре в Украине начал работу Офис генпрокурора, пишет hromadske.ua.

В новом ведомстве будут работать 1500 сотрудников вместо 2500 сотрудников Генпрокуратуры. Все они должны были пройти переаттестацию.

Офис будет состоять из 12 департаментов, восьми отдельных управлений и двух специализированных прокуратур. Ранее мы сообщали, что в Офисе генпрокурора появился новый департамент процессуального руководства по особо важным уголовным производствам.

Напомним, 23 сентября 2019 года президент Владимир Зеленский подписал закон о реформе прокуратуры, принятый Верховной Радой 19 сентября.

Новый закон предусматривает создание Офиса генпрокурора и ликвидацию Генпрокуратуры и военных прокуратур.

Также закон предусматривает «кадровую перезагрузку» органов прокуратуры — для этого проводится переаттестация действующих прокуроров и привлечение к работе новых на конкурсной основе.

Кроме того, согласно документу должность генерального прокурора может занимать только человек с юридическим образованием — предварительный состав Совета отменил эту норму для назначения генпрокурором Юрия Луценко.