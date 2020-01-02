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Гомельские водители отказалась принимать участие в акции ГАИ

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  • 2.01.2020, 11:04
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Гомельские водители отказалась принимать участие в акции ГАИ

Смысл акции — в проверке фликеров.

Накануне Нового года некоторые гомельские водители маршрутных такси отказались принимать участие в акции «Фликер вместо проездного», сообщают «Сильные новости».

Перевозчики маршрута № 5 с 30 декабря не возят школьников бесплатно.

Напомним, что акция, инициированная ГАИ, проводится во время зимних каникул с 26 декабря по 11 января. Во время неё ученики 1-4 классов могут проехать бесплатно, показав водителю маршрутного такси фликер.


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