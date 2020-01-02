Неожиданная находка на дне Марианской впадины изумила ученых 1 2.01.2020, 11:16

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На днях человек впервые погрузился в океан на 10,9 километров, поставив новый абсолютный рекорд.

Однако таинственный мир глубин подарил мировой науке «сюрприз», который встревожил ученых по всему миру, пишет «Популярная механика».

Когда подводный аппарат Виктора Весково мягко коснулся дна Марианской впадины, команда затаила дыхание. Невероятная глубина в 10 900 метров — это новый мировой рекорд, поскольку так глубокого еще никто не спускался. Для сравнения: даже если перевернуть гору Эверест, ее вершину и дно колоссальной океанической расщелины все еще будет отделять полтора километра.

И угадайте, что было первым объектом, который встретился на пути отважного первооткрывателя?

Мусор.

По факту, это какие-то пластиковые отходы — вероятно, пакет или обертка от чего-то. Даже здесь, на огромной глубине, где человеку приходится прятаться в саркофаг из титанового сплава, видны следы бесконтрольного использования пластика мировой промышленностью. К счастью, одним лишь мусором пейзаж не ограничился.

Весково, по его собственным заверениям, был заворожен необычной картиной, что простиралась перед его глазами. Множество полупрозрачных существ неспешно дрейфовали в толще воды. Жизнь проявила себя во всей красе и многообразии — ни вечный мрак, ни чудовищное давление тому не помеха. Ученые уже выделили несколько совершенно неизвестных науке видов. В настоящее время исследователи анализируют все данные, что удалось собрать Виктору за первый сеанс его погружения. Как знать, может в будущем нас ждет еще больше удивительных открытий?

Впрочем, даже огромная глубина не спасет этих удивительных созданий, если человек продолжит загрязнять воды Мирового океана отходами своей жизнедеятельности. Один-единственный пакет не станет угрозой видовому разнообразию, но горы мусора и микрочастицы пластика, растворенные в воде, легко смогут уничтожить столь изолированную от внешнего мира экосистему.