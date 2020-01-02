Адвокат Трампа согласился дать показания в деле об импичменте 2.01.2020, 11:26

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Джулиани готов взять на себя также ведение всего дела.

Личный адвокат президента США Дональда Трампа Рудольф Джулиани заявил, что готов дать показания в ходе разбирательства по импичменту и сделать все возможное, чтобы добиться оправдания президента.

«Я готов давать показания, проводить демонстрации, читать лекции, подводить итоги», — сказал Джулиани, прибыв на новогодний прием в поместье Трампа во Флориде.

Об этом сообщает «Голос Америки».

«Или я сделаю то, что получается у меня лучше всего: буду вести это дело. Я не знаю, хватит ли у кого-то смелости передать мне это дело, но, если мне его дадут, я буду вести его как дело о вымогательстве», — добавил Джулиани.

Как ожидается, Джулиани не будет представлять Трампа в ходе разбирательства в Сенате. Вероятно, ведущим адвокатом президента будет главный юрист Белого дома Пэт Сиполлоне.

Американские СМИ называют Джулиани важным фигурантом дела об импичменте — якобы он выполнял поручения Трампа, касающиеся незаконно давления на Украину. Сотрудник посольства США в Украине Дэвид Холмс заявил, что Джулиани имел прямое влияние на американскую политику в отношении Украины.

Президент США говорил, что поручил Джулиани бороться с коррупцией в Украине из-за его репутации «борца с преступностью».