Какие новые авто будут покупать в 2020 году белорусы 1 2.01.2020, 11:37

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Обзор «народных моделей».

Ушедший год принес нам череду «народных» новинок, лучшей из которых вы назвали Mazda6. За минувшие 300 с лишним дней белорусские дилеры завезли в страну Arkana, новые версии Granta, спортивную Vesta, вернули нам Ravon и Ceed. В общем, 2019-й был действительно богатым на новые модели. Наступивший год обещает стать не менее интересным. Наконец разродится доступными премьерами локальный представитель Volkswagen. Будут и новинки у Skoda, пишет onliner.by.

Volkswagen Polo Sedan

Калужскому седану Volkswagen Polo уже без малого 10 лет. По современным меркам — динозавр в мире авто. Но при этом модель остается достаточно успешной на белорусском рынке, хотя и уступила пальму первенства моделям Renault и Lada. Изначально планировалось, что второе поколение Polo Sedan дебютирует в 2019-м, но в силу неизвестных обстоятельств немцы решили повременить с премьерой. Однако дальше уже тянуть некуда — новый седан появится на дорогах до конца текущего года.

Сказать, что это самая ожидаемая новинка года в Беларуси — все равно что ничего не сказать. Таксисты, каршеринг, простые белорусы... Эту модель покупают и любят тысячи наших соотечественников, и они уже заждались смены поколений. Правда, с выходом нового Polo Sedan есть один большой нюанс — цена. Ходят слухи, что по стоимости автомобиль приблизится к моделям С-класса, и не исключено, что за него вскоре будут просить столько же денег, сколько когда-то просили за Volkswagen Jetta.

Формально машина выпускается с 2017 года — в Бразилии Polo Sedan II «родился» под названием Volkswagen Virtus. Новая платформа, более статусный внешний вид, современный салон. Автомобиль заметно подрос: габаритная длина увеличена с 4390 до 4480 мм, ширина — с 1699 до 1751 мм, база — с 2553 до 2650 мм. В Южной Америке седан выпускается с 1,6-литровым «атмосферником» и с 1,0-литровым TSI. Надеемся, для нашего рынка оставят и 1,4-литровую турбоверсию.

Volkswagen Jetta

Еще одной важной новинкой года станет седьмое поколение Volkswagen Jetta. Здесь тоже никаких интриг — машина уже давно выпускается и продается в США и Китае. Кстати, как и предшественник, новая Jetta сходит с конвейера в Мексике, и не исключено, что первое время мы тоже будем получать заокеанские варианты с соответствующим прайсом. Тем, кто захочет взять Jetta’2020 по приемлемой цене, придется ждать старта производства в Нижнем Новгороде.

Импортер обещает привезти новую Jetta уже весной. Модель в кои-то веки переехала на платформу MQB. Известно, что белорусам автомобиль будет предлагаться с двумя вариантами двигателей. Базовым выступит 110-сильный «атмосферник» с 5-ступенчатой МКП или 6-АКП. Будет и турбомотор на 150 л. с. в паре с 6-ступенчатой АКП. Седан стал на 4 см длиннее и на 2 см шире, но на 2 см ниже.

Нам предоставят выбор между тремя комплектациями: Origin, Respect и Status. Уже в стандартном исполнении Jetta будет оснащена литыми дисками на 16 дюймов, светодиодными фарами и светодиодными задними фонарями, электроприводом и обогревом боковых зеркал, электронной системой курсовой устойчивости ESC, кожаным многофункциональным рулевым колесом, круиз-контролем, подогревом передних сидений, мультимедийной системой Composition Color (дисплей 6,5 дюйма), центральным подлокотником спереди, системой контроля давления в шинах.

В топовых исполнениях Jetta’2020 приблизится к премиальным моделям. Там будет кожаная отделка кресел, подогрев задних сидений и рулевого колеса, датчики парковки, цифровая приборная панель, продвинутая подсветка салона, адаптивный круиз-контроль и многое другое.

Volkswagen Golf VIII

Не спешите бежать за справкой о доходах — возвращение Golf на белорусский рынок пока очень размыто и туманно. Лишь на праздновании своего четвертьвекового юбилея импортер Volkswagen обмолвился, что самая продаваемая в ЕС модель приедет к нам под занавес 2020-го. Само собой, пока не ясно, сколько она будет стоить (выпускать ее в России не собираются) и в каких исполнениях будет доступна.

По официальным данным, длина хетчбэка достигает 4284 мм, ширина — 1789 мм, высота — 1456 мм. Автомобиль построен на модульной «поперечной» архитектуре VAG, колесная база у которой составляет 2636 мм.

По сравнению с седьмым «Гольфом» значительно преобразился салон новинки. Здесь физические клавиши остались лишь на руле, еще пара — на центральном тоннеле. В остальном управление передано сенсорным поверхностям. Даже блок управления панорамной крышей «завиртуалился». Спереди царствует солидных размеров изогнутая панель. В один блок объединены 10,25-дюймовый экран с виртуальными шкалами приборов и дисплей мультимедийной системы, диагональ которого, в зависимости от комплектации, составляет от 8,25 до 10,25 дюйма.

Skoda Rapid

Наставший год станет настоящим праздником для любителей VAG. Кроме трио новых Volkswagen нас ждет несколько новинок Skoda. Пару Polo Sedan в 2020-м составит новый лифтбэк Rapid. Автомобиль очень сильно изменился внешне, хотя, в отличие от того же Polo, речь идет о глубоком рестайлинге, а не о новом поколении. Так, каркас кузова, двери, крыша, стекла, детали шасси и моторы здесь такие же, как в том Rapid, который мы все хорошо знаем.

Не взаимозаменяемыми с предшественником здесь являются передние и задние крылья, капот, дверца багажника, решетка радиатора, передний и задний бамперы. Выбор силовых агрегатов не изменится. Белорусам популярный лифтбэк предложат с тремя бензиновыми моторами: 1,6-литровым атмосферным мощностью 90 или 110 л. с. и 1,4-литровым турбо с отдачей 125 л. с.

Наименее мощный агрегат сочетается с 5-ступенчатой «механикой», для 110-сильного варианта в качестве опции доступен 6-ступенчатый «автомат», а 125-сильный двигатель агрегатируют только с 7-ступенчатым преселективным «роботом» DSG.

Skoda Octavia

Наиболее важной новинкой С-класса на нашем рынке, безусловно, станет Skoda Octavia четвертого (если не считать модель 1959 года) поколения. Говорят, клиенты уже атакуют дилера с вопросом «где новая Октаха?». На белорусском рынке это самая продаваемая машина в своем сегменте. Ни одна другая модель гольф-класса даже приблизиться к таким объемам пока не может. Хотя в ушедшем году темпы продаж данного семейства снизились — Octavia стала даже менее востребованной, чем Kodiaq.

Дизайнеры чешской компании прекратили издеваться над оптикой автомобиля и вернули обычную форму передних фар. В целом стилистика Octavia напоминает новые Scala и Superb. Машина стала на 19 мм длиннее (4689 мм) предшественника и прибавила 15 мм в ширине (1829 мм). Платформа осталась прежней — MQB, хоть ее и доработали (так же, как для Golf VIII). Колесная база не изменилась (2686 мм).

Хватает реформ и во внутреннем пространстве. Здесь два ярко выраженных уровня передней панели: внизу «поселились» воздуховоды и блок управления «климатом», этажом выше — дисплей развлекательной системы. В топовой версии сенсорный экран имеет диагональ 10 дюймов. Но и база не такая уж бедная — 8,25 дюйма. Про моторы ничего не скажем — для нашего рынка линейка будет уникальной и пока ее не раскрыли.

Skoda Karoq

Третьей премьерой Skoda в Беларуси станет кроссовер Karoq. Ох, сколько же людей ждет эту модель! Она заметно мельче Kodiaq и по размерам ближе к Volkswagen Tiguan. До нас кроссовер доберется с большим запозданием — в Западной Европе паркетник доступен уже почти три года. Он сменил в продуктовой иерархии производителя хорошо известную модель Yeti.

Габаритная длина SUV составляет 4382 мм, ширина — 1841 мм, высота — 1603 мм. Расстояние между осями — 2638 мм. Уже известно, что в нашем регионе Karoq будут продавать с двумя бензиновыми моторами на выбор. Первый — атмосферный, 1,6-литровый. Он развивает 110 л. с. Топовым агрегатом стал 1,4 TSI c отдачей 150 л. с.

Более слабая версия сочетается с 5-МКП, турбоверсия идет с 8-ступенчатым гидромеханическим «автоматом» Aisin (для переднего привода) или 6-ступенчатым «роботом» DSG (для полного привода).

Неподтвержденные новинки

Выше перечислены новинки, которые либо подтверждены, либо анонсированы импортерами. Бонусом давайте кратко пробежимся по моделям, которые могут доехать до нас в 2020-м (и, скорее всего, доедут), но официально об этом пока не говорят.

Lada Largus

В сети давно уже гуляет фотография с макетом обновленного Largus, который радует глаз современным дизайном в стиле Vesta. Но вот до премьеры дело никак не дойдет. Возможно, универсал покажут в Москве летом, и к концу года посвежевший Lagrus доедет до дилеров. Нынешняя версия выпускается в Тольятти с 2011-го. Если углубиться, то модель представляет собой практически копию Dacia Logan MCV образца 2006 года.

Kia Seltos

Белорусскому дилеру Kia низкий поклон за то, что он, вопреки веянию моды, продолжает возить к нам хетчбэк С-класса — Ceed. Этот сегмент почти вымер на нашем рынке и насчитывает буквально несколько моделей. В 2020 году к нам потенциально могут привезти еще одну интересную Kia — кроссовер Seltos. Он является соплатформенником Hyundai Creta (наверно, уже следующего поколения), но выпускаться будет не в Питере, а в Калининграде. В России машина появится 100%. Ждем премьеру и у нас!

Hyundai Sonata

В России новый седан D-класса уже продается. На сайте же белорусского дилера Hyundai модель Sonata пока не представлена. Недавно автомобиль сменил поколение и обзавелся красивыми ходовыми огнями, градиентом «впивающимися» в капот. Машина оснащается 2,5-литровым атмосферным мотором мощностью 180 л. с. Коробка передач — только автоматическая. Новинка является типичным представителем непремиального D-класса, где выступают такие модели, как Toyota Camry, Mazda6, Skoda Superb, Volkswagen Passat.

Hyundai Creta II

Этот паркетник еще не представлен, хотя в Китае он уже дебютировал как ix25. Нет сомнений, что Creta II будет приблизительно такой, но пока не ясно, когда машину покажут публике. Мы делаем ставку на Московский автосалон (осень 2020 года). Бюджетный кроссовер получит более смелую внешность, которая наверняка отпугнет некоторых клиентов. Ведь нынешняя Creta радует глаз сбалансированными формами и приятными пропорциями.

Новая «Нива»

В российских СМИ уже больше года мусолят тему «Нивы» нового поколения. По слухам машина получит платформу Renault Duster и заметно изменится внешне. Глядя на последние новинки Lada, за стилистику будущего внедорожника можно не переживать. Главное, чтоб не затянули с премьерой. На «АвтоВАЗе» дату дебюта не называют. Но наиболее подходящим местом для показа является московская автомобильная выставка, которая проходит по четным годам.