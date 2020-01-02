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«Платежи вырастут пропорционально площади квартиры»

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  • 2.01.2020, 12:41
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«Платежи вырастут пропорционально площади квартиры»

Что поменялось с новым Жилищным кодексом Беларуси с 1 января 2020 года?

В 2020 году часть коммунальных услуг белорусы будут оплачивать по-новому, пишет kp.by.

Действующий сейчас кодекс приняли относительно недавно - в 2012 году, а в 2013-м он вступил в силу. Сейчас его снова изменили. Зачем и почему?

- По большому счету кодекс приводился в соответствие с указами Лукашенко, которые выходили после принятия кодекса: указ по совместному домовладению, указ по жилищно-коммунальным услугам и так далее. Так как указы у нас выше кодекса, его старая редакция не соответствовала указам, и это решили исправить, - поясняет Александр Горбач, юрист и редактор сайта Statut.by.

Это значит, что новый кодекс не изменит жизнь белорусов в корне, потому что нового в нем не очень много, но все же определенные новшества есть.

Что изменится после его вступления в силу?

1. Платить будем по-новому

Одно из самых главных изменений кодекса, которое коснется всех - в новом году будут по-новому насчитывать плату за некоторые коммунальные услуги. Так, плату за техническое обслуживание лифта, уборку подъезда, а также возмещение расходов на электроэнергию, потребляемую на освещение и работу оборудования, кроме лифта, с 1 января будут рассчитывать не по количеству прописанных в квартире человек, а по площади квартиры.

Эксперт поясняет, что такой подход более справедливый, так как есть такое понятие, как «доля в праве собственности на общее имущество». Общее имущество - это все, что находится за пределами квартиры: от подъезда и крыши до подвала и газона возле дома. Все это в долях принадлежит каждому собственнику, и доля пропорциональна площади квартиры. То есть каждому жильцу принадлежит часть подъезда, крыши, подвала. И чем больше квартира, тем больше эта часть, и, естественно, больше и расходы, объясняет Александр Горбач.

- В совместном домовладении так и должно быть, все должно быть пропорционально площади квартиры. Это честно, ведь, например, при голосовании в товариществе собственников владельцы больших квартир имеют больше голосов, но и расходы они несут бОльшие, - говорит эксперт.

2. Арендное жилье разрешат переводить в социальное

Это могут сделать социально незащищенные категории людей, которые живут в арендном жилье и имеют право на социальное жилье. Они смогут перевести арендное жилье в социальное, то есть смогут жить в нем бесплатно. Сделать это можно будет только в уже занимаемом жилье и только один раз.

3. Дебоширов выселят из общежитий

Тех, кто мешает жить соседям и портит имущество, смогут выселить из общежития - достаточно три раза попасть под административную ответственность за такие проступки. А еще в первую очередь заселиться в общежитие теперь могут не только бывшие воспитанники детских интернатов, но и совершеннолетние дети людей, проживающих в специальных домах для ветеранов, престарелых и инвалидов. Также на место в общежитии в первоочередном порядке могут претендовать белорусы, у которых есть положительные рекомендации после прохождения срочной военной службы.

4. Изменится очередь на жилье

Это коснется жителей Минского района. При постановке человека на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий будет учитываться наличие квартиры в Минске. Если у человека есть квартира в столице, то он не сможет претендовать на улучшение своих жилищных условий.

5. Введут обсуждение капремонта с жильцами

За 10 дней до начала работ заказчик должен провести собрание с жителями дома. На этой встрече он обязан предоставить ответственного со стороны подрядчика, рассказать о видах работ, которые проведут в доме, и подписать договор на проведение работ.

6. Товариществам станет проще принимать решения

В новом кодексе снижен порог явки на общее собрание - решения можно будет принять большинством голосов присутствующих на общем собрании, на которое пришли не менее половины жильцов дома. Для решения о ликвидации товарищества собственников или организации застройщика понадобится согласие лишь двух третей жильцов. Появится возможность для заочного голосования в электронном виде.

ГОВОРЯТ, ЧТО…

…в жировках появится новая строка

Некоторые СМИ написали, что со вступлением в силу нового кодекса в жировках появится новая строка «Управление общим имуществом» и, соответственно, оплата услуг человека, который содержит в порядке подъезды, газоны возле дома, крыши и так далее. Однако в Министерстве ЖКХ пояснили, что услуга по управлению общим имуществом используется в законодательстве не первый год. Плата за нее уже включена в стоимость услуг ЖКХ, поэтому новой строчки в жировках нам ждать не стоит.

…мы станем больше платить

Здесь не все просто. С одной стороны, за новую строку, которой все-таки не будет, плату уже снимают, поэтому в этом плане ничего не изменится. С другой стороны, с нового года рассчитывать плату за уборку подъезда и некоторые другие услуги будут по площади квартиры. То есть для владельцев больших квартир плата за эти услуги увеличится, а для владельцев маленьких - уменьшится. Стоит понимать, что эти изменения будут несущественными, так как в общей сложности общая сумма за три услуги, которые рассчитают по-новому, - около 5 рублей.


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