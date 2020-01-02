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Вперед и вверх

  • Владимир Зеленский
  • 2.01.2020, 12:44
  • 1,092
Вперед и вверх
Владимир Зеленский

Формула успеха от президента Украины.

«Нужно бежать со всех ног, чтобы только оставаться на месте, а чтобы куда‑то попасть, бежать нужно как минимум в два раза быстрее», — Льюис Кэрролл, написавший эту фразу более 100 лет назад, словно говорил о сегодняшнем дне. О законах, по которым живет современный мир, — законах, которым Украина, к сожалению, не следовала на протяжении всей независимой истории.

Дело не в том, что мы шли куда‑то «не туда». Направление как раз мы выбрали правильное — к современной, европейской стране с рыночной экономикой и сильной демократией. Но в реальности ходили по заколдованному кругу. То, что начиналось благородными намерениями и красивыми декларациями, заканчивалось договорняками, схемами, ложью политиков, коррупцией и господством монополий. Цикл повторялся каждые четыре-пять лет, а иногда и чаще. Мы теряли силы и мотивацию. Теряли уважение в мире, территории и, самое страшное, теряли людей.

Однако в 2019‑м украинцы решили, что нужны не разговоры о переменах, а настоящие перемены. Не бесконечная борьба с коррупцией, а победа над ней. Надоела элита, зарабатывающая на гражданах, — нужна элита, служащая им. Надоело топтаться на месте и ходить по кругу. Хотим «вперед и вверх». Вывести страну на новую траекторию развития, с новой скоростью. Собственно, на это наша команда и получила мандат большинства.

Невозможное возможно

Вступая в должность президента, я говорил о том, что наша национальная идея — объединившись, совершить невозможное. Только это позволит выйти на глобальный уровень и разговаривать со всем миром на равных. Да, мы не можем претендовать на глобальное лидерство в размерах территории, военной мощи и объемах добычи полезных ископаемых. Прямо сейчас нам не светит лидерство в технологиях и промышленном потенциале. Но мы точно можем стать динамично развивающейся страной мира. Страной с самым быстрым темпом позитивных изменений — не только в экономике, но и во всех сферах жизни. Можем доказать, что невозможное возможно. Доказать это друзьям, врагам, но прежде всего — самим себе.

Как это сделать? Формула будущего для Украины состоит из пяти составляющих. И первая из них — конечно, мир. Без мира никакого развития быть не может. Поэтому мы не будем тянуть время, не будем ждать, пока мирное решение упадет нам с небес, пока его принесут нам на блюдечке зарубежные партнеры. Мы хотим мира на наших условиях. То есть с возвращением Украине территорий и наших людей. С прекращением обстрелов и настоящим, а не фейковым мирным процессом. И поэтому именно мы, а не кто‑то другой обязаны действовать и добиваться мирных решений.

Мир — условие важное, но далеко не единственное. Точно так же нам необходимы эффективные институты и прозрачные правила игры, обязательные для всех. Победа над коррупцией и справедливые суды, равенство всех перед законом и ликвидация привилегий для избранных. Безусловная защита прав собственности и жесткие рамки полномочий, в которые будет поставлен любой чиновник — от президента до сельского старосты.

Включить турборежим

Нам также необходимы инвестиции. Поэтому понадобится убрать непроходимые барьеры и ненужные регуляции, тормозящие развитие бизнеса. Построить налоговую систему, способную стимулировать инициативу, а не душить ее в зародыше. Создать прозрачные рынки, которые не будут контролировать коррупционеры и рейдеры.

Нам нужна качественно иная инфраструктура. И это не только дороги, хотя дороги — в первую очередь. Это все то, что помогает человеку жить и добиваться успеха в Украине. Инфраструктура медицинская и образовательная, цифровая и энергетическая, финансовая и коммунальная.

Наконец, нам нужно народовластие. Не декларативное, а реальное. Механизм, который позволит людям влиять на решения власти — от уровня громады до уровня президента.

В этой формуле будущего нет более и менее важных элементов. Мы так долго откладывали настоящие перемены, что сегодня должны делать все и сразу. Не тратя времени на договорняки и коррупционные схемы. Мы уже начали воплощать в жизнь этот подход. Можно сколько угодно смеяться над «турборежимом» работы власти, но нельзя не признать: в стране идут перемены, на которые не решались целые поколения украинских политиков. В 2020‑м темп перемен будет только нарастать — по всем пяти направлениям. Заколдованный круг развития разомкнули. И теперь только один путь: вперед и вверх.

Ну что, побежали!

Владимир Зеленский, «Новое время»


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