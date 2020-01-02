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На Тайване разбился вертолет с высшими военными чинами

  • 2.01.2020, 13:18
На Тайване разбился вертолет с высшими военными чинами
Фото: Reuters

Погибли семь человек, включая начальник генштаба.

В горном районе Улай в Новом Тайбэе в результате крушения вертолета в четверг, 2 января, погибли семь человек, в том числе высокопоставленные военнослужащие, включая начальника генштаба Тайваня, 63-летнего генерал-полковника Шэнь Имина. Еще пять человек получили ранения, сообщает dw.com.

Как сообщили в министерстве национальной обороны Тайваня, американский многоцелевой вертолет UH-60M Blackhawk с 13 пассажирами и членами экипажа вылетел с авиабазы Суньшань в Тайбэе на базу в уезде Илань на северо-востоке острова, где военные должны были принять участие в торжествах по случаю Нового года, передало агентство AP.

Через 10 минут после вылета вертолет пропал с экранов радаров и упал в лесистой местности Улая. По данным ряда СМИ, была произведена жесткая посадка. Оба пилота, которые в прессе характеризуются как опытные летчики, погибли. Начато расследование инцидента.

Шэнь Имин недавно занял пост главы генштаба

Шэнь Имин был назначен начальником генштаба в июле 2019 года. До этого командовал военно-воздушными силами Тайваня, которые в данный момент проходят техническую модернизацию после принятия на вооружение новейших американских истребителей F-16V. Как передает AP, Шэнь Имин отвечал за командование генштабом в период, когда была интенсифицирована подготовка на случай "вторжения" Народно-освободительной армии Китая.

Как считает бывший заместитель министра национальной обороны Тайваня Эндрю Янг, работавший с Шэнь Имином, гибель высокопоставленных военных приведет к перестановкам, однако, скорее всего, не отразится на запланированных на 11 января выборах главы Тайваня.

Спорный статус Тайваня

Тайвань признают суверенным государством лишь 20 стран, преимущественно малых. Германия представлена в Тайбэе лишь Немецким институтом. Пекин, руководствуясь доктриной одного Китая, не разрешает иметь дипломатические отношения и с КНР, и с Тайванем.

Тайвань провозгласил себя Республикой Китай в 1949 году после бегства на этот остров приверженцев партии Гоминьдан, проигравших в гражданской войне в Китае коммунистам во главе с Мао Цзэдуном. С тех пор Пекин считает Тайвань мятежной провинцией и угрожает насильственно воссоединить ее с материковым Китаем. На международном уровне Пекин стремится изолировать Тайвань. Только в декабре отношения с Тайванем разорвало африканское островное государство Сан-Томе и Принсипи.


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