Прогноз: трудовая иммиграция в Литве продолжит расти 2.01.2020, 13:40

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21% трудовых мигрантов — из Беларуси.

В период с января по ноябрь 2019 года Служба занятости выдала 8,4 тыс. разрешений на работу иностранцев в Литве, что в 1,7 раза выше, чем за аналогичный период прошлого года. Более половины иностранцев приезжают из Украины, пишет Delfi.

По данным Службы, на это повлияло упрощение выдачи разрешений на работу и визовых процедур, а также нехватка рабочей силы в некоторых секторах.

"Видя тенденции этого и прошлого года, можно утверждать, что следующем году (2020) количество иностранцев, работающих в Литве, вероятно, увеличится из-за нехватки квалифицированной рабочей силы. Они заполняют вакансии, если не появляются работники из Литвы или Европейского союза", - указала BNS Служба занятости.

Экономист Линас Чеканавичюс, профессор Вильнюсского университета, говорит, что большинство иностранцев, особенно менее квалифицированных, приезжают за более высокой заработной платой, но страна также может привлекать предпринимателей с Запада.

"Большинство приезжают потому, что их заработки в Литве выше, чем в собственной стране. Тем не менее, есть такие, кто приезжает, потому что возможности для бизнеса у нас лучше, такие приезжают и с Запада. Здесь они находят свою нишу, то, чего у нас раньше не было, и предлагают что-то более интересное, другое, то, что есть в их странах, но нет у нас", - сказал Чеканавичюс BNS

Иностранцы, которым Служба занятости выдала документы, в прошлом году приехали из 58 стран, причём 60% из них прибыли из Украины, 21% - из Беларуси, по 3% - из России и Узбекистана, по 2% - из Китая и Грузии.

Чаще всего в Литву приезжают повара, строители, плотники, водители международных пассажирских перевозок, автослесари, водители автопогрузчиков и сервис-менеджеры.

С 2017 года иностранцам, чья профессия находится в списке востребованных, больше не нужно получать разрешение на работу, поэтому неясно, сколько таких людей трудоустроилось без выдачи документов.

По оценкам Департамента миграции, за 11 месяцев прошлого года было выдано 46,1 тыс. национальных виз (34,55 тыс. - на основе работы). В 2018 году было выдано 46,13 тыс. виз (36,04 тыс.)

В январе-ноябре прошлого года иностранцам было выдано 38,56 тыс. разрешений на временное проживание в Литве, в то время как за весь 2018 год - 23,85 тыс.