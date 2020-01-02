Украина получила нового временно поверенного в делах США 2.01.2020, 13:52

Кристина Квин

Вашингтон и дальше будет оказывать поддержку в европейском развитии Украины.

Об этом Кристина Квин заявила в видеообращении, опубликованном Посольством США в Украине в микроблоге Twitter.

Она заявила, что для нее честь работать временным поверенным США в Украине.

Квин заметила, что находится в Украине уже около шести месяцев на посту заместителя главы миссии США в Украине.

«Я с восторгом встречаю новые вызовы и большую ответственность на посту руководителя команды Посольства США в Украине, когда мы тесно сотрудничаем с украинскими партнерами ради продвижения общих целей», - отметила Квин.

«В то время, когда руководство Посольства меняется, наша политика прочной поддержки Украины остается стабильной. Команда нашего посольства и в дальнейшем будет работать в тесном партнерстве с украинским правительством и гражданским обществом, поддерживая суверенитет и территориальную целостность Украины и реформы, которые помогут Украине построить свое процветающее европейское будущее», - подчеркнула она.

Также дипломат отметила, что за то короткое время, которое она находится в Киеве, Украина достигла значительного прогресса.

Квин уверяет, что будет работать над тем, чтобы Украине и в дальнейшем предоставлялась поддержка.

В конце 2019 года Уильям Тейлор завершил выполнять свои обязанности в должности временно поверенного в делах США.