Главная елка Украины признана одной из лучших в Европе 2.01.2020, 14:30

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Фото: europeanbestdestinations.com

Рейтинг опубликовал туристический проект European Best Destinations.

Киевская елка вошла в пятерку самых красивых в Европе. Также в списке лучших попали елки Вильнюса, Праги, Страсбурга и Кельна. Соответствующий рейтинг опубликовал туристический проект European Best Destinations, пишет segodnya.uа.

"Вы можете полюбоваться одной из самых красивых рождественских елок в Европе на Софийской площади. Столица Украины – идеальное место для путешественников, ищущих аутентичность, снег, традиции. К тому же в Киеве есть не один, а несколько рождественских ярмарков", – пишут авторы European Best Destinations.

К слову, главную елку Украины украсили 750 игрушками в виде конфет и четырьмя километрами гирлянд. Ее высота – 30 метров, вес – более 100 тонн. Иллюминацию, которая украшает елку, в 2019 году заказали специально под цвет куполов Софии Киевской.