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Евгений Афнагель: Есть вещи, которые мы Лукашенко не простим

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  • 2.01.2020, 14:49
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Евгений Афнагель: Есть вещи, которые мы Лукашенко не простим
Евгений Афнагель
Фото: «Еврорадио»

Диктатор пользуется методами слабых и трусливых.

Сегодня координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель вышел на свободу после 15 суток административного ареста, проведенных в Центре изоляции правонарушителей (ЦИП) на Окрестина.

Политика осудили на 15 суток ареста за участие в акциях в защиту независимости Беларуси, которые прошли 7 и 8 декабря в Минске.

Католическое Рождество и Новый год Евгений Афнагель встретил в тюремных условиях. Политик прокомментировал Charter97.org свой арест за участие в акциях против «интеграции» Беларуси и России.

- Что вы можете сказать об условиях, в которых встретили Новый год?

- Людей в камерах в связи с праздниками было мало, поэтому условия могу оценить как сносные.

Но подлость, которую проявил Лукашенко по отношению к защитникам Беларуси — это уже отдельный разговор. Мы можем этому человеку много чего простить — это я говорю от имени всех людей, которые провели Новый год на Окрестина — но то, что он украл у нас возможность встретить Новый год и Коляды с родными и близкими, мы ему точно не простим.

- Как вы оцениваете то, что вас задержали и отправили в тюрьму за участие в акциях за независимость Беларуси?

- Это показывает реальное отношение Лукашенко к идее независимости нашей страны. Те, кто выходит на улицы с бело-красно-белым флагом, кто реально борется за свободу и суверенитет Беларуси — это его главные враги и главный страх.

Независимость нашей страны никогда не являлись и не являются для него ценностью, это просто — предмет торговли, который он использует в своих переговорах с Путиным, в закулисных делах с российскими олигархами и российским бизнесом.

И сдача суверенитета Беларуси, которую готовит диктатор — это тоже относится к тем вещам, которые мы ему никогда не простим.

Во-вторых, Новый год на Окрестина — это, возможно, месть Лукашенко за нашу яркую кампанию по активному бойкоту «выборов». Тогда у диктатора были связаны руки, потому что к нашей кампании было приковано внимание всех СМИ. Но, как говорится, месть — это оружие слабых и трусливых.

- Камера в тюрьме — не самый лучший вариант встречи Нового года. Что давало поддержку в эти дни?

- Солидарность тех белорусов, кто нас поздравлял с праздниками.

Благодарю всех, кто прислал открытки и письма на Рождество и Новый год — их было очень много. Не знаю, все ли передали, но хотелось бы поблагодарить всех людей, которые их прислали. Это на самом деле было здорово, это нас серьезно поддерживало — в общем, это было круто. Никогда столько писем и открыток в тюрьме не получал.


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