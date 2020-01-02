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«Белнефтехим» прогнозирует рост цен на топливо

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  • 2.01.2020, 15:00
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«Белнефтехим» прогнозирует рост цен на топливо

Концерн заявил, что продолжит поэтапное повышение цен на 1 копейку.

В концерне «Белнефтехим» считают, что в 2020 году цены на нефть на мировом рынке поднимутся выше 80 долларов за баррель. Автомобильное топливо в РБ в связи с этим подорожает, пишет select.by.

Заместитель председателя концерна «Белнефтехим» Андрей Бунаков в качестве факторов, которые приведут к возможному росту цен на нефть, указал на решение Организации стран — экспортеров нефти сократить нефтедобычу в 2020 году в общей сложности на 1,2 млн. баррелей в сутки, прогресс в урегулировании торгового спора между США и Китаем, а также замедление роста объемов нефтедобычи в США.

Рост цен на нефть на мировом рынке приведет к подъему цен на автомобильное топливо, производимые на белорусских НПЗ, которые и так страдают из-за того, что цены на бензин и дизель в РБ остаются на 30–40% ниже, чем на сопредельных с РБ европейских и украинском рынках.

Андрей Бунаков также обратил внимание на то, что цены на нефть росли и в 2019 году. А именно, в декабре текущего года котировки достигли 66,3 долларов за баррель, что в совокупности с негативным влиянием налогового маневра и колебаний курса белорусского рубля привело к росту цен сырья для белорусских НПЗ по сравнению с декабрем 2018 года на 34%. Андрей Бунаков подчеркнул, что это приводит к снижению эффективности нефтепереработки, так как в себестоимости нефтепродуктов около 90% занимает стоимость нефти и других ресурсов, приобретаемых за валюту.

Зампред Белнефтехима не сказал, насколько вырастут цены на бензин и дизельное топливо на внутреннем рынке РБ в случае нового подъема цен на нефть на мировом рынке, но отметил, что оптимальным вариантом для соблюдения интересов НПЗ и защиты интересов автовладельцев является стратегия поэтапного изменения цен на топливо.

Они сейчас увеличиваются постепенно на 1 копейку за раз. В частности, это произошло с 22 декабря.


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