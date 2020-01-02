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1 января корреспондент СТВ в прямом эфире пыталась рассказать о забеге трезвости

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  • 2.01.2020, 15:34
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1 января корреспондент СТВ в прямом эфире пыталась рассказать о забеге трезвости
Фото: СТВ

Но вышло у нее довольно странно.

Вечером 1 января канал СТВ провел прямое включение с улиц Минска — и во время него репортер канала Елена Козлова пыталась рассказать о забеге трезвости и открытии горнолыжной трассы «Солнечная долина». Ее выступление запомнилось телезрителям неуверенной речью и странным поведением в кадре, пишет tut.by.

Ведущий в студии после окончания прямого эфира был профессионально невозмутим.

Журналисты спросили заместителя генерального директора СТВ Кирилла Казакова, что случилось с корреспондентом Козловой во время эфира.

— Девушка переволновалась. Она весь день была на ногах, снимала, вечером было одно из первых для нее прямых включений. У нее поднялось давление, после окончания включения корреспондент потеряла сознание, ее приводил в чувство оператор. Елене понадобилась медицинская помощь. Сейчас с ней, слава Богу, все в порядке, — пояснил Кирилл Казаков.


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