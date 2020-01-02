Белорусы ставят дизлайки новогоднему поздравлению Лукашенко 9 2.01.2020, 16:14

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БТ вовсе отказалось отказался от публикации видео.

Среди белорусских телеканалов, которые опубликовали в YouTube новогодние поздравления Александра Лукашенко «СТВ» и «ОНТ». Видео собрали большое количество дизлайков, обращает внимание «Белсат».

В YouTube поздравлении Александра Лукашенко опубликовали только «СТВ» и «ОНТ», БТ отказался от публикации. Примечательно, что количество дизлайков под видео намного больше количества лайков. Так на «СТВ» на момент публикации этого материала, 2 тысячи лайков и 3,2 тысячи дизлайков. На «ОНТ» негативно высказались 4,6 тысячи пользователей, в то время как количество лайков почти в три раза меньше – 1,7 тысяч.