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Построить государство

  • Юрий Бутусов
  • 2.01.2020, 16:35
Построить государство
Юрий Бутусов
Фото: Ростислав Гордон/Gordonua.com

Государство, как учит история, объединяют не мольбами и уступками.

Идея объединения Украины - безусловно самая важная. Вот только поздравление Путина при этом страну наоборот - раскалывает. У страны уже был мир с Путиным - и страна едва не исчезла. И чтобы страна жила, отдали жизни тысячи ее самых лучших граждан, которые отказались искать мир со своими убийцами.

Чтобы объединить страну, надо построить государство, власть, институты, инструменты, профессионализм, кадры - все это в стране не работает по-современному, и страну именно от этого шатает, она не может задать себе направление и скорость, она слаба, потому что не организована.

Люди ищут власть - и не находят. Власть саму шатает, и все это видят, кто со злорадством, кто с болью. А власть ищет опору не в своих людях - а в чем попало, и даже во врагах.И именно это провоцирует агрессора. Что остро необходимо для государства? Правильная организация. Поздравляя врага, ты признаёшь свою слабость и неспособность конкурировать. Построить государство - значит стать дееспособным, субъектным, поэтому дееспособность Украины Путин и хочет уничтожить.

Государство, как учит история, объединяют не мольбами и уступками. Государство объединяют трудом и умом, железом и кровью. Украину объединит только одно - работа на победу.

Юрий Бутусов, censor.net


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