закрыть
2 января 2020, четверг, 17:23
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Игорь Стасевич установил рекорд в чемпионате Беларуси по футболу

  • 2.01.2020, 17:02
Игорь Стасевич установил рекорд в чемпионате Беларуси по футболу
Игорь Стасевич

Футболист БАТЭ возглавляет одну из самых престижных номинаций.

За 16 лет, проведенных в белорусском элитном дивизионе, воспитанник борисовского футбола Игорь Стасевич отдал 126 результативных передач и уверенно возглавляет одну из самых престижных номинаций, пишет пресс-служба БАТЭ.

Качественный скачок у Стасевича случился в 2011 году — после краткосрочной легионерской отлучки. Если на разгоне карьеры (2004-10) Игорь заработал 29 ассистентских баллов, то после возвращения в чемпионат Беларуси — 97! Именно на втором отрезке нынешний капитан борисовчан 6 раз (из 9) преодолевал рубеж 10 голевых пасов за сезон.

Стасевич входит в число лучших игроков чемпионатов страны в других номинациях. Так, в списке самых полезных футболистов (по системе "гол + пас") он занимает 4-е место — 189 (63+126) баллов. В активе Игоря 369 матчей в рамках элитного дивизиона чемпионата Беларуси (17-е место), 63 забитых гола (29-е).


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип