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Видеофакт: Борис Гребенщиков выпустил новую сатирическую песню

  • 2.01.2020, 17:16
Видеофакт: Борис Гребенщиков выпустил новую сатирическую песню
Борис Гребенщиков

В песне есть явные отсылки к российским реалиям.

Российский рок-музыкант Борис Гребенщиков 31 декабря выпустил песню «Пошёл Вон Вавилон», в которой поклонники музыканта заметили явные отсылки к политическим реалиям России, сообщает unian.net.

Слова песни можно расценивать как критику милитаризма:

«У нас материнская плата, церемониальная дата,

Чтобы уберечься от НАТО – положите каждому в постель солдата.

И мы будем ходить строем, всех остальных уроем,

И всем забором такое построим, что каждый поневоле станет героем»

В комментариях к видео с песней пользователи также заметили, что первые буквы в словах названия песни (ПВВ) совпадают с инициалами российского президента Путина.


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