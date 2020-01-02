Видеофакт: Борис Гребенщиков выпустил новую сатирическую песню
- 2.01.2020, 17:16
В песне есть явные отсылки к российским реалиям.
Российский рок-музыкант Борис Гребенщиков 31 декабря выпустил песню «Пошёл Вон Вавилон», в которой поклонники музыканта заметили явные отсылки к политическим реалиям России, сообщает unian.net.
Слова песни можно расценивать как критику милитаризма:
«У нас материнская плата, церемониальная дата,
Чтобы уберечься от НАТО – положите каждому в постель солдата.
И мы будем ходить строем, всех остальных уроем,
И всем забором такое построим, что каждый поневоле станет героем»
В комментариях к видео с песней пользователи также заметили, что первые буквы в словах названия песни (ПВВ) совпадают с инициалами российского президента Путина.