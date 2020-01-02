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Белорусам заменили российский телеканал ТНТ на украинский «Квартал»

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  • 2.01.2020, 17:47
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Белорусам заменили российский телеканал ТНТ на украинский «Квартал»

С Нового года пользователей МТИС ждал неожиданный сюрприз.

На своих телевизорах они вдруг перестали видеть российский телеканал ТНТ. Вместо него в сети вещания начали показывать украинский KVARTAL TV, создателем которого является студия «Квартал 95», пишет kp.by.

На сайте МТИС дают такое описание канала: «Развлекательный канал для молодого и активного зрителя с хорошим чувством юмора». Что касается исчезнувшего с сетки вещания телеканала ТНТ, то по этому поводу в МТИС поясняют, мол, на трансляцию российского телеканала закончился договор. И пока что неизвестно, увидят ли его пользователи МТИС снова.


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