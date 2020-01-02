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Минское «Динамо», проигравшее 12 матчей кряду, отправилось в Череповец без Костицына, Морроу и Паре

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  • 2.01.2020, 18:17
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Минское «Динамо», проигравшее 12 матчей кряду, отправилось в Череповец без Костицына, Морроу и Паре

Завтра минчане сыграют с «Северсталью».

Минское "Динамо" опубликовало состав на выездной матч с "Северсталью", что пройдет 3 января (17.00). После встречи "зубры" вернутся в столицу.

В ростере 23 игрока.

Вратари: Михаил Карнаухов, Дэнни Тэйлор, Никита Толопило.

Защитники: Дмитрий Знахаренко, Кирилл Готовец, Олег Евенко, Владислав Еременко, Павел Денисов, Марк-Андре Граньяни, Роман Достанко.

Нападающие: Александр Павлович, Александр Китаров, Евгений Ковыршин, Игорь Мартынов, Александр Когалев, Шейн Принс, Артем Демков, Райан Спунер, Евгений Дадонов, Иван Дроздов, Михаил Стефанович, Артем Аносов, Андрей Павленко.

Роман Достанко, Артем Аносов и Никита Толопило вызваны из фарм-клубов. По медицинским показаниям в Минске остались Андрей Костицын, Вячеслав Грецкий, Джо Морроу, Франсис Паре.

Андрей Степанов, Дмитрий Желнеровский, Роман Дюков и Даниил Бокун командированы в минскую "Юность". Николай Сытый, Александр Осипков и Илья Литвинов также остаются в фарм-клубе — "Динамо-Молодечно", — передает hcdinamo.by.

В понедельник, 30 декабря, столичная команда, уступив дома рижскому "Динамо" (0:2), обновила клубный антирекорд в рамках лиги — 12 поражений подряд. Ближайшие соперники "зубров": "Северсталь" (3.01. г), СКА (5.01, д), Куньлунь (7.01, д).


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