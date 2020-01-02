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Турецкий парламент одобрил отправку войск в Ливию

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  • 2.01.2020, 18:37
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Турецкий парламент одобрил отправку войск в Ливию

В Ливии находятся две тысяч бойцов российской ЧВК Вагнера.

Парламент Турции 2 января одобрил меморандум о направлении войск в Ливию в поддержку признанного ООН национального правительства страны.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Bloomberg.

Анкара осуществила этот шаг в связи с официальной просьбой о военной поддержке со стороны правительства Ливии.

Ожидается, что турецкие войска в рамках годичного мандата будут поддерживать базированное в Триполи правительство премьер-министра Файеса аль-Саррая против сил под руководством командующего Халифа Хафтара, которых поддерживают российские наемники, Египет и Объединенные Арабские Эмираты.

Вмешательство Турции может осложнить международные усилия, нацеленные на преодоление разногласий, разрушивших страну после свержения диктатора Муаммара Каддафи в 2011 году.

Турецкий президент Тайип Эрдоган обвинил некоторые европейские и арабские страны в поддержке "путчистского командующего Восточной Ливией" и заявил, что Турция приглашена законной администрацией Ливии.

Эрдоган заявил, что в Ливии незаконно находятся 2 тысяч бойцов российской ЧВК Вагнера и 5000 наемников из Судана, которые поддерживают Хафтара.


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