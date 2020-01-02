У Зеленского составили список изменений в Украине 7 2.01.2020, 19:12

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Владимир Зеленский

В «Слуге народа» рассказали, какие изменения ожидают украинцев с начала нового года.

Об этом говорится в Facebook партии.

«Начинаем новый год с хороших новостей! С 1 января украинцев ждет ряд приятных изменений", - говорится в сообщении.

В частности:

минимальная зарплата увеличивается до 4723 грн;

с 1 февраля заработает программа по поддержке малого и среднего предпринимательства;

отменяется депутатская неприкосновенность;

воины-добровольцы смогут получить статус участника боевых действий по упрощенной процедуре;

льготники смогут в любое время подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги;

учителя средней школы со стажем не более 10 лет получат денежную помощь в размере 21 тыс. грн;

украинцы смогут сами избирать поставщика газа на выгодных для себя условиях;

начнет функционировать новый Избирательный кодекс.