У Зеленского составили список изменений в Украине

У Зеленского составили список изменений в Украине7
- 2.01.2020, 19:12
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В «Слуге народа» рассказали, какие изменения ожидают украинцев с начала нового года.
Об этом говорится в Facebook партии.
«Начинаем новый год с хороших новостей! С 1 января украинцев ждет ряд приятных изменений", - говорится в сообщении.
В частности:
минимальная зарплата увеличивается до 4723 грн;
с 1 февраля заработает программа по поддержке малого и среднего предпринимательства;
отменяется депутатская неприкосновенность;
воины-добровольцы смогут получить статус участника боевых действий по упрощенной процедуре;
льготники смогут в любое время подать заявление о переходе на наличную денежную форму выплат на жилищно-коммунальные услуги;
учителя средней школы со стажем не более 10 лет получат денежную помощь в размере 21 тыс. грн;
украинцы смогут сами избирать поставщика газа на выгодных для себя условиях;
начнет функционировать новый Избирательный кодекс.