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В Беларуси снизили пошлину на ввоз товаров и посылки из-за рубежа

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  • 2.01.2020, 19:19
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В Беларуси снизили пошлину на ввоз товаров и посылки из-за рубежа

Изменения вступили в силу 1 января.

Если вы вдруг пропустили новость о том, что с 1 января 2020 года в Беларуси изменились правила получения посылок и ввоза товаров из-за рубежа, то мы напомним вам. Что касается посылок с товарами, приобретенными за границей, останутся прежними ограничения в 22 евро за одно отправление и его вес до 10 кг — при получении такой посылки платить пошлину не требуется, передает onliner.by.

Но вот если товар в посылке дороже 22 евро, то с 1 января 2020 года пошлина на превышение составит 15%, а не 30%, как было ранее. То есть за товар стоимостью 30 евро необходимо будет доплатить 15% от 8 евро превышения, но не менее 2 евро за килограмм «лишнего» веса. За календарный месяц вы можете получить без дополнительных платежей как минимум 9 посылок с товарами до 22 евро в каждой — общий «беспошлинный» лимит составляет 200 евро и 31 кг.

Для ввоза товаров из-за границы с 1 января также действуют новые правила. Напомним, от понятия «неделимый товар» отчасти избавились, и потому платить пошлины при ввозе крупногабаритной техники мы будем меньше.

Если вы покидаете Беларусь реже, чем раз в три месяца, для вас действует лимит в 500 евро и 25 кг. Например, за провоз холодильника весом 58 кг и стоимостью 350 евро вы заплатите пошлину с 33 кг, что составит 132 евро (таможня выбирает то превышение, с которого выйдет бóльшая сумма). То есть хоть товар и «неделимый», пошлина идет только за «перевес».

Если вы выезжаете за границу чаще, чем раз в три месяца, со второго «захода» действует лимит в 300 евро и 20 кг. Тот же холодильник для вас в этом случае обойдется в 152 «лишних» евро пошлины, то есть 4 евро за каждый из 38 кг (в отличие от посылок, где действует норма в 2 евро).


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