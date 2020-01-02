закрыть
2 января 2020, четверг, 20:40
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Осталось совсем немного
Рубрики

Boeing потерял лидерство среди поставщиков самолетов

2
  • 2.01.2020, 19:31
  • 1,385
Boeing потерял лидерство среди поставщиков самолетов

Компания потеряла лидерство впервые с 2011 года.

Airbus в 2019 году стал крупнейшим в мире поставщиком самолетов на фоне кризиса в компании Boeing, которая удерживала лидерство с 2011 года.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, передает «Новое время».

Airbus в 2019 году поставил 863 самолета — на 7,9% больше, чем в 2018-м (800 самолетов). Компания перевыполнила свой план на 2019 год (860 самолетов).

Boeing в января-ноябре поставил 345 самолетов — в два раза меньше, чем за аналогичный период 2018 года (704 самолета). Агентство отмечает, что потеря лидерства компанией Boeing была ожидаемой.

Напомним, в марте 2019 года самолет Boeing 737 MAX 8 разбился в Эфиопии всего через шесть месяцев после авиакатастрофы с участием этой же модели в Индонезии. Всего погибло почти 350 человек. После трагедии в Эфиопии регуляторы по всему миру запретили самолетам семейства MAX летать. Данные расследований свидетельствуют, что причина авиакатастроф — проблемы с системой управления полетом у самолетов семейства 737 MAX. Авиакомпании начали отказываться от уже заключенных с Boeing контрактов на поставку этого типа самолёта, что на руку компании Airbus, главному конкуренту Boeing.

Реакция Boeing на кризис вызвала много вопросов. Компания не уволила гендиректора Денниса Мюленбурга и не провела независимое расследование. В Boeing неоднократно заявляли, что вскоре самолеты семейства 737 MAX смогут возобновить полеты и продолжали их строить. Их уже накопилось около 400. Под конец года компания изменила свою стратегию: приостановила производство самолетов 737 MAX и все же уволила Мюленбурга. Совет директоров решил, что смена руководства необходима для восстановления доверия к компании.


популярное за неделю

Мнение

Власть каннибалов должна уйти
Власть каннибалов должна уйти Алесь Круткин
День придет очень скоро
День придет очень скоро Ирина Халип
Случились Вискули
Случились Вискули Константин Скуратович
Генералы неопознанной войны
Генералы неопознанной войны Владимир Халип