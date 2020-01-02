Подсчитана стоимость каждого удара Мейвезера в последних десяти боях 2.01.2020, 19:52

Флойд Мейвезер

Фото: REUTERS

Цифра впечатляет.

Статистик Дэн Каноббио вывел оригинальную статистику, подсчитав, сколько заработал за последнее десятилетие самый богатый спортсмен мира – американец Флойд Мейвезер, передает korrespondent.net.

По его подсчетам, Мейвезер в период с 2010-го по 2017 год, пока не закончил карьеру, провел десять поединков.

В этих поединках Флойд выбросил 4270 ударов. Из них точными были 1833. Согласно подсчетам аналитика, Флойд заработал за эти бои 915 млн долларов. Это значит, что каждый точный удар приносил ему 499,2 тыс. долларов.