Бельгия приостановила процедуру экстрадиции Пучдемона в Испанию 2.01.2020, 20:22

Карлес Пучдемон

Пучдемон в июне 2019 года был избран в Европарламент

Бельгия пока не будет экстрадировать в Испанию Карлеса Пучдемона. Суд в Брюсселе принял решение приостановить процедуру выдачи до тех пор, пока Европейский парламент не лишит Пучдемона и его соратника Тони Комина депутатского иммунитета, сообщил в четверг, 2 января, адвокат обоих политиков Симон Бэкерт, передает DW.

Пучдемон и Комин в июне 2019 года были избраны в Европарламент, однако не смогли приступить к исполнению своих обязанностей, поскольку этому препятствует Испания. Законодательство Испании требует присяги на конституции, чтобы депутатский мандат начал действовать. Для этого политики должны вернуться в страну, где им угрожает арест.

Пучдемон бежал в Бельгию в 2017 году, чтобы избежать судебного преследования после неудавшейся попытки объявить о независимости Каталонии от Мадрида. В октябре 2019 года Верховный суд Испании во второй раз выдал международный ордер на арест бывшего главы администрации Каталонии. Основанием для его ареста стали обвинения в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.