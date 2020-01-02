Белорус пытался угнать машину с помощью прохожего и по роликам в интернете 1 2.01.2020, 20:30

Минчанин решил угнать машину, чтобы довезти подругу до дома.

В конце декабря в Минске 20-летний парень прогуливался с подругой по улице Филимонова. Здесь его внимание привлек припаркованный ВАЗ. Минчанин предложил подруге прокатиться на автомобиле, угнав его. Девушка отказалась и оставила кавалера в одиночестве, сообщается на сайте МВД Беларуси.

Молодой человек решил, что догонит ее на машине и довезет до дома. Попав внутрь транспортного средства (как — не уточняется), он попытался завести его. Чтобы совладать с замком зажигания, парень посмотрел в интернете видеоролики «Как завести авто без ключа», но ВАЗ не поддавался. Тогда минчанин попросил помощи у прохожего.

Совместные действия ни к чему не привели, и неудавшиеся угонщики разошлись по своим делам. Благодаря записям с камер видеонаблюдения 20-летнего белоруса установили и задержали.

В МВД рассказали еще одну историю угона, на этот раз более успешную. В Березино на линию 102 позвонила жительница одной из деревень района. Она сообщила, что недалеко от города на автобусной остановке неизвестный открыто похитил ее велосипед и поехал на нем в сторону райцентра. На крики человек не реагировал.

Вскоре по приметам похитителя задержали. Им оказался 23-летний нетрезвый житель Борисова. Перед тем как угнать велосипед, он угнал микроавтобус. Раньше парень работал на нем водителем — машина была ему знакома, потому поддалась без ключа. Борисовчанин помчался в Березино, но угодил в кювет. Выбрался, поймал попутку и доехал до автобусной остановки. Здесь он и воспользовался чужим велосипедом.

Материалы проверок по обоим фактам были переданы следователям для дачи правовой оценки действиям фигурантов. В отношении минчанина возбуждено уголовное дело за угон, в отношении борисовчанина — за угон и грабеж.